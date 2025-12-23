Hviezdna Dua Lipa na paparazzi záberoch: V úsporných bikinách vyzerá bohovsky!

MEXICO - Ako z reklamy na dokonalosť! Slávna speváčka Dua Lipa (30) si záver tohto roka užíva na dovolenke v Mexiku. Spoločnosť jej robí milovaný snúbenec - herec Callum Turner (35). Zaľúbenci sa nevyhli pozornosti paparazzov, ktorí ich s nadšením fotili, keď ich zbadali v plavkách.
Darí sa im na všetkých frontoch! Ak budú Dua Lipa a jej partner Callum Turner rekapitulovať uplynulý rok, môžu byť spokojní. Obom sa darilo v pracovnej sfére. Speváčka má za sebou svetové turné, ktoré malo mimoriadny úspech a britskom hercovi sa hovorí ako o jednom z adeptov na nového Jamesa Bonda. A že sa dvojici darí aj v súkromí, potvrdzuje aj fakt, že sa v lete tohto roka zasnúbili.
Hrdličky si v týchto dňoch dopriali zaslúžený oddych. Vydali sa do slnkom zaliateho Mexika, kde sa nevyhli pozornosti paparazzov. Tí si ich s nadšením fotili. A podarili sa im napríklad aj momentky, keď si speváčka zložila vrchný diel bikín a jej frajer jej starostlivo natieral chrbát.
Dua Lipa mala na sebe úsporné plavky so zvieracím vzorom, ktoré dokonale zvýraznili jej sexepíl. V skvelej forme je aj samotný Callum. Dokonalý párik, čo poviete?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%