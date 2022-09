Hororová dovolenka v Grécku: Britku v hotelovej izbe znásilnili ôsmi muži!

Žena (31) uviedla, že s násilníkmi sa zoznámili na párty v nočnom klube počas ich dovolenky vo Faliraki na Rhodose. Ide o ôsmich mužov z Belgicka.

Mirror uvádza, že muži, vo veku od 30 do 35 rokov, ju a jej priateľov údajne z nočného klubu vzali k nim do hotela. S jedným z Belgičanov si žena vraj padla do oka, mala s ním sex na balkóne a v izbe, no keď jej priatelia odišli, tvrdí, že vtedy ju všetci muži skupinovo znásilnili.

Polícii neskôr povedala, že z hotela utiekla a útok nahlásila o siedmej hodine ráno nasledujúceho dňa. Polícia zatkla štyroch podozrivých z Belgicka. Pri ďalších štyroch mužoch, ktorí obvinenia popierajú, prebieha vyšetrovanie, aby sa potvrdilo, či boli tiež zapojení do útoku.