VIDEO Európa je v strehu: Putin pohrozil Škandinávii, mrazivý odkaz Švédsku

"Peter bojoval proti Švédom a postupne obsadzoval ich územie," povedal Putin, keď hovoril o založení Petrohradu na území, ktoré kedysi vlastnilo Švédsko. "Neobsadil žiadne cudzie územie! Zobral si to len späť!" doplnil. Následne vyzval Rusov, aby sa vrátili na územia, ktoré v minulosti obývali, uvádza The NY Times. Putinove slová sú z historického kontextu vnímané ako hrozba pre pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litvu, ktoré sa obávajú, že po vojne na Ukrajine sa Rusi otočia práve na nich. Okrem toho tu panuje obava aj zo strany Švédska a Fínska, ktoré chcú vstúpiť do NATO.

Vydieranie Fínska?

Ako Putin hovoril, ruské vojnové lode začali cvičiť v Baltskom mori, zatiaľ čo fínsky prezident Sauli Niinisto sa mal stretnúť so švédskym kráľom Carlom Gustavom XVI. a kráľovnou Silviou na ostrove Åland, píše Daily Mail. Niinista, ktorý je považovaný za blízkeho priateľa ruského prezidenta, Putin varoval, že ambíciou vstupu do NATO robí chybu. Hlava Fínska náhle zrušila stretnutie a odletel s manželkou domov. Helsinki popreli, že by mal tento krok niečo spoločné s Putinovými komentármi alebo ruskými vojenskými cvičeniami.

Strategická poloha

Alandské ostrovy sú švédsky hovoriacou časťou Fínska, ktorá leží pri ústí Botnického zálivu. Boli demilitarizované v 50. rokoch 19. storočia vo vojne medzi Britániou a Francúzskom na jednej strane a Ruskom na druhej. Pre Rusko by to bola výhodná strategická pozícia, odkiaľ by mohlo podnikať útoky proti Švédsku a Fínsku, ak by sa tieto dve krajiny nevzdali svojich pokusov o členstve v NATO.

Hoci hostia na slávnostnej večeri k 100. výročiu autonómie Åland boli vopred upozornení, že ich fínsky hostiteľ možno bude musieť náhle odísť, pôvodne sa očakávalo, že zostane na galakoncerte na konci večera. Zdroje vo Švédsku bagatelizovali náhly odchod kráľa a tvrdili, že čas odchodu bol vopred naplánovaný.

Donbas môže byť len začiatok

Rusi prekrútili históriu tak, aby im vyhovovala. Ukrajinu označili za "historickú nehodu", ktorú spôsobili chyby sovietskych vodcov, medzi nimi Nikita Chruščov. Putin tvrdí, že súčasná Ukrajina je štátom v područí fašistickej a nacistickej ideológie a ohrozuje existenciu etnických Rusov, ktorí tam žijú. Cieľom Ruska je podľa jeho prezidenta "oslobodenie" regiónu Donbas, v skutočnosti sa však snaží o ovládnutie celej Ukrajiny. Túto skutočnosť odhalil článok, ktorý bol omylom publikovaný v prvých dňoch vojny a ktorý deklaroval víťazstvo nad celou Ukrajinou a oslavoval Putina za to, že vrátil Rusku status veľmoci.

Ak by Putin uspel vo svojej misii dobyť Donbas, mohlo by ho to povzbudiť k tomu, aby pokračoval ďalej, teda pozdĺž pobrežia Čierneho mora cez Odesu až po región Moldavska, kde sú už roky rozmiestnené ruské jednotky. V najhoršom prípade by ho víťazstvo na východe mohlo podnietiť k tomu, aby obnovil útoky na západ v nádeji, že ovládne celú krajinu a privedie svojich vojakov až k prahu NATO v Poľsku. Ak by však bitku prehral, spochybnilo by to jeho osobné prežitie a možno aj ohrozilo budúcnosť Ruska ako celku.