Putin tvrdí, že rozhodnutie o operácii na Ukrajine bolo ťažké, ale vynútené

Putin dodal, že všetky ciele vojenskej operácie budú bezpochyby splnené. Reakciou na vojnu na Ukrajine EÚ stratila svoju "politickú suverenitu", tvrdí šéf Kremľa. EÚ podľa neho koná tak, ako jej je diktované a škodí obyvateľom členských krajín, podnikom a ekonomike. "Ekonomická blesková vojna voči Rusku od samotného začiatku nemala žiadnu šancu na úspech," snažil sa tvrdiť Putin.

Spojené štáty obvinil z toho, že "v studenej vojne vyhlásili víťazstvo - rovnako ako Londýn - a následne si začali myslieť, že sú bohmi na planéte Zem, ktorí nemajú žiadne povinnosti, len záujmy". "Starý svetový poriadok" založený na jednej veľmoci je nestabilný, domnieva sa Putin. Svet podľa neho zažíva "revolučné tektonické posuny v geopolitike", ktoré prinesú "zásadné, jednoznačne nezadržateľné zmeny".

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s maďarským premiérom

Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Čo sa týka sankcií Západu voči Moskve, Putin vyhlásil, že viac škodia tomu, kto ich zavádza, a označil ich za dvojsečnú zbraň. Európska únia podľa neho môže v dôsledku prijatých sankcií prísť o viac než 400 miliárd dolárov. Ako dosah sankcií spomenul narastajúcu infláciu a nerovnosť.

Západné krajiny podľa Putina zaobchádzajú s ostatnými štátmi ako so svojimi kolóniami a považujú ich za občanov druhej kategórie. Rusko podľa jeho slov bude intenzívnejšie spolupracovať "s každým, kto má o to záujem", a to napriek tomu, že Západ sa usiluje o to, aby "si vybralo cestu izolácie". Ruský prezident okrem toho odmietol zodpovednosť Ruska za globálnu potravinovú krízu.