Šokujúce odhalenie telefonátu Macrona a Putina len pár dní pred vojnou: Šéf Kremľa mu zdvihol v telocvični pred hokejom!

PARÍŽ/MOSKVA - Tajomstvo a dôvernosti, ktoré mali ostať len medzi nimi dvomi, no očividne vojna na Ukrajine a aj následný výsledok volieb prinútil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona konať inak. V týchto dňoch totiž vyjde dokument, ktorý bude obsahovať prepis telefonického rozhovoru medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. A to všetko len pár dní pred inváziou!

Celý prepis a aj informáciu o samotnom dokumente prináša francúzsky portál Le Temps. Už tento štvrtok sa totiž Francúzi v dokumente na kanáli France 2 dozvedia ako to celé bolo len pár dní pred inváziou. Viaceré médiá však ale pripomínajú aj sekundárny efekt dokumentu. Macron síce vyhral prezidentské voľby, no v tých parlamentných prišiel o väčšinu a zrejme aj tento film bude plniť funkciu opätovného návratu dôvery v neho.

Aj keď dokument ešte oficiálne nevyšiel, prepis telefonátu je k dispozícii už teraz. Telefonát mal byť realizovaný len 4 dni pred plným vpádom na Ukrajinu.

Ťahanie Macrona za nos a telefonát z telocvične

Z rozhovoru vyplývajú viaceré šokujúce veci. Macron od Putina chcel stretnutie medzi ním a predstaviteľmi Spojených štátov Amerických, kde by bol aj prezident Joe Biden. Putin na takéto stretnutie síce pritakal, no len na oko a po niekoľkých dňoch bolo jasné, že Macrona len ťahal za nos. Telefonát dokonca, podľa vlastných slov, Putin prijal v telocvični pred hokejovým zápasom!

Aj keď sa Putin na rokovania prisľúbil, celý svet už vie, čo sa stalo o 4 dni neskôr 24. februára a otázka mieru už nikdy nebola taká krehká.

Celý prepis telefonátu:

Emmanuel Macron (EM): Od nášho posledného rozhovoru napätie naďalej rastie a vy poznáte moje odhodlanie a odhodlanie pokračovať v dialógu. Bol by som rád, keby ste mi najskôr prečítali celú situáciu a ideálne celkom priamo, aby sme vedeli zhodnotiť vaše úmysly. A potom som sa chcel pokúsiť zistiť, či je ešte potrebné podniknúť nejaké užitočné kroky, a dať vám nejaké návrhy.

Vladimír Putin (VP): Čo by som mohol povedať? Sám vidíš, čo sa deje. Vy a kancelár Scholz ste mi povedali, že Zelenskyj je pripravený urobiť krok, že pripravil návrh zákona na implementáciu Minských dohôd. […] V skutočnosti náš drahý kolega, pán Zelenskyj, nerobí nič. Klame ti. […] Neviem, či ste počuli jeho včerajšie vyhlásenie, v ktorom povedal, že Ukrajina musí mať prístup k atómovým zbraniam.

(Diplomatický poradca Emmanuel Bonne: "Ale nie, to je nezmysel.")

Počul som aj vaše komentáre počas tlačovej konferencie v Kyjeve 8. februára. Povedali ste, že Minské dohody musia byť revidované, citujem, „aby boli uplatniteľné“.

(Macronovi poradcovia: „Nie, to nepovedal“, „Poviem mu, aby s ním nešiel do podrobnej diskusie.“)

EM: Vladimír, v prvom rade som nikdy nepovedal, že Minské dohody musia byť revidované. Nikdy som to nepovedal, ani v Berlíne, ani v Kyjeve, ani v Paríži. Povedal som, že sa musia uplatňovať, že veci sa musia rešpektovať a nevidím to tak isto ako vy v posledných dňoch.

Galéria fotiek (4) K Putinovi zavítal Macron

Zdroj: SITA/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

VP: Počúvaj Emmanuel, nerozumiem tvojmu problému so separatistami. Na naše naliehanie urobili aspoň všetko potrebné na začatie konštruktívneho dialógu s ukrajinskými orgánmi.

EM: K tomu, čo ste povedali, Vladimir, niekoľko poznámok: po prvé, Minské dohody sú dialóg s vami, máte úplnú pravdu. V tejto súvislosti sa nepredpokladá, že základom diskusie bude text predložený separatistami. A tak, keď sa váš vyjednávač snaží prinútiť Ukrajincov diskutovať na základe plánov separatistov, nerešpektuje Minské dohody. Nie sú to separatisti, ktorí budú predkladať návrhy ukrajinských zákonov!

VP: Samozrejme, máme úplne iné čítanie situácie. Počas nášho posledného rozhovoru som vám pripomenul a dokonca aj prečítal články 9, 11 a 12 Minských dohôd.

EM: Mám ich pred sebou! Je dobre napísané, že vláda Ukrajiny – paragraf 9 atď. – navrhuje a po konzultácii a dohode so zástupcami niektorých okresov Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci tripartitnej kontaktnej skupiny. To je presne to, čo navrhujeme urobiť. Takže neviem, kde sa váš právnik naučil právo. Ja sa len pozerám na texty a snažím sa ich aplikovať! A neviem, aký právnik vám bude vedieť povedať, že v suverénnej krajine texty zákonov navrhujú separatistické skupiny a nie demokraticky zvolené orgány.

VP: (rázny a naštvaný tón) Toto nie je demokraticky zvolená vláda. Dostali sa k moci prevratom, boli tam ľudia upálení zaživa, bol to krvavý kúpeľ a Zelenskyj je jedným zo zodpovedných.

Pozorne ma počúvajte: zásadou dialógu je brať do úvahy záujmy druhej strany. Návrhy existujú, separatisti, ako ich nazývate, ich odovzdali Ukrajincom, ale nedostali žiadnu odpoveď. Kde je dialóg?

Galéria fotiek (4) K Putinovi zavítal Macron

Zdroj: SITA/AP/Sputnik, Kremlin Pool Photo

EM: Ale pretože, ako som vám práve povedal, návrhy separatistov nás nezaujímajú. Žiadame ich, aby reagovali na texty Ukrajincov a veci sa musia robiť týmto spôsobom, pretože je to zákon! To, čo ste práve povedali, niekde spochybňuje vašu vlastnú vôľu rešpektovať Minské dohody, ak usúdite, že máte dočinenia s nelegitímnymi a teroristickými orgánmi.

VP: (Stále veľmi otrávený) Pozorne ma počúvaj. Počuješ ma? Znovu vám hovorím, separatisti, ako ich nazývate, reagovali na návrhy ukrajinských orgánov. Odpovedali, ale tie isté orgány nereagovali.

EM: Takže v poriadku: na základe ich reakcie na texty Ukrajincov vám navrhujem, aby sme od všetkých strán požadovali stretnutie v rámci kontaktnej skupiny, aby sme mohli pokračovať ďalej. Zajtra môžeme požiadať o vykonanie tejto práce a požadovať, aby všetky zainteresované strany nemali politiku prázdnych stoličiek. Posledné dva dni sa však separatisti do tejto diskusie nechceli prepožičať. Ja to budem okamžite požadovať od Zelenského. Zhodneme sa na tom? Ak sa dohodneme, spustím to a požadujem zajtrajšie stretnutie.

VP: Aby sme boli v súlade, hneď ako zavesíme, preštudujem si tieto návrhy. No od začiatku bolo treba na Ukrajincov tlačiť, no nikomu sa do toho nechcelo.

EM: Ale áno, robím všetko pre to, aby som ich presadil, dobre to vieš.

VP: Viem, ale bohužiaľ to nie je účinné.

Galéria fotiek (4) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

EM: Potrebujem, aby si mi trošku pomohol. Situácia na kontaktnej línii je veľmi napätá. Včera som telefonoval so Zelenským a povedal som mu, aby sa upokojil. Opäť mu poviem, aby to urobil, aby upokojil všetkých na sociálnych sieťach aj ukrajinské ozbrojené sily. Ale rovnako vidím, že by ste mali vy upokojiť svoje predsunuté jednotky. Ak chcem dať šancu dialógu, musíme situáciu v regióne upokojiť. Ako vidíte vývoj vojenských cvičení?

VP: Cvičenia prebiehajú podľa plánu.

EM: Takže dnes večer končia, však?

VP: Áno, pravdepodobne dnes večer a vojenskú prítomnosť na hraniciach určite necháme, kým sa situácia v Donbase neupokojí. Rokovanie sa uskutoční po konzultácii s ministerstvami obrany a zahraničných vecí.

EM: V poriadku. Vladimir, hovorím vám veľmi úprimne, pre mňa je absolútne nevyhnutné zaradiť diskusie späť do správneho rámca a vyhnúť sa napätiu. A na čom skutočne záleží, a to sa pýtam aj vás, je, že či máme situáciu pod kontrolou. To je prvý pilier. A veľmi sa na teba spolieham. Nevzdávajte sa provokáciám akéhokoľvek druhu v nasledujúcich hodinách a dňoch.

Chcel som vám predložiť dva veľmi konkrétne návrhy. Po prvé, zorganizujte stretnutie v najbližších dňoch v Ženeve medzi vami a prezidentom Bidenom. Hovoril som s ním v piatok večer, spýtal som sa ho, či by som vám mohol urobiť tento návrh. Povedal mi, aby som ti povedal, že je na to pripravený. Prezident Biden sa zamyslel aj nad spôsobmi, ako vierohodne deeskalovať situáciu, zohľadniť vaše požiadavky a veľmi jasne riešiť otázku NATO a Ukrajiny. Povedz mi dátum, ktorý ti vyhovuje.

VP: Ďakujem veľmi pekne Emmanuel. Je vždy veľkým potešením a veľkou cťou hovoriť so svojimi európskymi partnermi, ako aj so Spojenými štátmi. A vždy sa s tebou veľmi rád rozprávam, pretože sme vo vzťahu dôvery. Takže, Emmanuel, navrhujem ti obrátiť veci. V prvom rade si toto stretnutie musíte vopred pripraviť. Až potom sa budeme môcť porozprávať, pretože ak prídeme tak, aby sme sa porozprávali o všetkom a o ničom, stále nám to budú vyčítať.

EM: Môžeme si však dnes na záver týchto diskusií povedať, že sa v princípe zhodneme? Chcel by som od vás v tejto veci jasnú odpoveď. Rozumiem vašej neochote na stretnutie, ale ste pripravený povedať dnes: „Chcel by som stretnutie dvoch osôb s Američanmi, ktoré by sa potom rozšírilo aj na Európanov“ alebo nie? (poradca: "Tu.")

VP: Toto je návrh, ktorý si zaslúži, aby sme ho vzali do úvahy, a ak chcete, aby sme sa dobre zhodli na tom, ako ho formulovať, navrhujem, aby ste požiadali našich poradcov, aby si navzájom zavolali, aby sa dohodli [… ], ale v zásade súhlasím .

EM: Výborne, potvrdzujete mi, že s princípom súhlasíte. Navrhujem, aby sa naše tímy […] pokúsili dokončiť spoločný text, akýsi druh tlačovej správy na konci tejto výzvy.

VP: Aby som bol úprimný, chcel som ísť hrať ľadový hokej, pretože tu s vami hovorím z telocvične pred začatím fyzických cvičení. Najprv zavolám svojim poradcom.

EM: Každopádne ďakujem, Vladimir. Zostávame v kontakte v reálnom čase. Akonáhle niečo bude, zavolajte mi.

VP: Ďakujem, pán prezident (vo francúzštine).