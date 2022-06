Moskva pre spor v Kaliningradskej oblasti spochybnila zákonnosť hraníc Litvy

MOSKVA - Generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v sobotňajšom rozhovore pre ruskú štátnu televíziu spochybnil zákonnosť hraníc Litvy. Vyjadril sa tak v súvislosti so sporom s vládou vo Vilniuse - tá pred týždňom zakázala cez svoje územie prepravovať tovar, na ktorý sa vzťahujú ekonomické sankcie EÚ, do ruskej Kaliningradskej oblasti.

TASR správu prevzala z agentúry DPA. Rogozin tvrdí, že umožnenie železničnej prepravy tovaru cez Litvu bez obmedzení je podmienkou, aby Moskva uznala hranice Litvy, bývalej sovietskej republiky. "Litva týmto v zásade sama spochybnila svoje hranice," povedal Rogozin. Dodal, že si týmto krom "nestrelila len do nohy, ale do hlavy".

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Rusko zákaz prepravy označilo za nelegálny

Gubernátor Kaliningradskej oblasti Anton Alichanov uviedol, že kroky Litvy zasiahli 40 až 50 percent všetkých prepravovaných tovarov do ruskej exklávy v Baltskom mori vrátane stavebných materiálov a kovov. Rusko zákaz prepravy tovaru cez Litvu do Kaliningradskej oblasti označilo za "nelegálny" a pohrozilo protiopatreniami, ako napríklad odpojením Litvy od spoločnej elektrickej siete. DPA poznamenala, že zrušenie dohody medzi Ruskom a Litvou ohľadom štátnej hranice by ich vzájomný spor ešte viac eskalovalo.