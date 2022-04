Rusko hľadá profesionálnych vojakov pre vojnu na Ukrajine

Na webe HeadHunter sa obvykle umiestňujú úplne civilné pracovné príležitosti pre účtovníkov, sekretárky, manažérov či programátorov. Po vypuknutí vojny sa objavili tisíce nových miest pre profesionálnych vojakov. Ruský prezident Vladimír Putin opakovane zdôrazňoval, že armáda, ktorá bojuje na Ukrajine, sa skladá z profesionálnych vojakov. "Máme značné straty, je to pre nás obrovská tragédia," vyhlásil pred týždňom Putinov hovorca Dmitrij Peskov v rozhovore s britskou televíziou Sky News.

Koľko má Rusko teraz vojakov s kontraktom, nie je jasné. Predvlani ich bolo 400 000 a plánovalo sa zvýšiť ich počet na 500 000. Títo vojaci sa tradične nezískavali za pomoci internetovej inzercie, upozornil expert, ktorý si z bezpečnostných dôvodov neprial byť menovaný. "Obvykle sa všetko dialo cez vojenské správy a náborové strediská," vysvetlil. To potvrdzujú výsledky vyhľadávania na serveroch. HeadHunter ukazuje, že za posledný mesiac sa objavili viac ako tri tisícky voľných miest na otázku "vojak s kontraktom". Rovnaký počet udáva aj pri vyhľadávaní zahŕňajúcom "za celé obdobie".

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

Podobné voľné miesta sa objavovali na webe aj predtým

V HeadHunter tvrdí, že podobné voľné miesta sa objavovali na webe aj predtým. Ale z čísel vyplýva, že od konca februára ich výrazne pribudlo. Za tri a pol mesiaca tohto roku sa na webe objavilo 6800 voľných miest pre profesionálnych vojakov. V roku 2019 ich bolo 1100, v roku 2020 5700 a v roku 2021 asi 8300. Na ďalšom obľúbenom webe Superjob vyhľadávač pred týždňom ukázal 18.100 voľných miest pre vojakov. Také množstvo server ponechal bez vysvetlenia.

"Ministerstvo obrany je klient ako každý iný. Nesledujeme počet voľných miest, ktoré každý klient ponúka v rámci svojej tarify. Informácie o klientoch tretím stranám neposkytujeme. V danom prípade nemá význam, či ide o ministerstvo, obchodný reťazec Auchan, firmu Google, autoservis či salón ponúkajúci manikúru," odkázal BBC cez svoje tlačové oddelenie šéf Superjob Alexej Zacharov.

Ďalších 500 voľných miest sa inzeruje na webe prepojenom s internetovou stránkou ministerstva obrany. Zacharov potvrdil, že ide o spoločný projekt Superjob a ministerstva. Je možné dohľadať verzie tohto webu od roku 2009. Dostupné stránky ponúkali miesta nesúvisiace s bojovými operáciami. Ministerstvo napríklad hľadalo daňových kontrolórov či právnikov. Inzeráty vychádzali v rubrike určenej vojakom v zálohe. Teraz ministerstvo hľadá úplne iných špecialistov: strelcov, prieskumníkov, obsluhu protilietadlových zbraní, granátometov a ďalších potenciálnych účastníkov bojových operácií.

Novinári BBC zatelefonovali na niekoľko inzerátov

Novinári BBC zatelefonovali na niekoľko inzerátov a predstavovali sa ako potenciálni vojaci vo veku 25 rokov po dokončení školy a povinnej služby v armáde, kde riadili bojové vozidlá pechoty, dokonale zdraví a bez námietok proti vyslaniu na Ukrajinu. V náborových strediskách sa najviac zaujímali o skúsenosti zo služby v armáde a upresňovali detaily v životopise, ale po telefóne obvykle odmietali prezradiť podrobnosti o budúcej službe. Najčastejšie pozývali na schôdzku hneď na budúci deň, aj keď išlo o voľný deň. V niekoľkých prípadoch ale predsa len "záujemcovia" po telefóne povedali, kde bude slúžiť a ako rýchlo sa ocitne v boji.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

"Počas desiatich, maximálne 15 dní vybavíte všetko okolo kontraktu. Krátkodobý je na tri či šesť mesiacov či na rok. A rovno pôjdete," vyhlásili v jednom stredisku na juhu Ruska. "Všetko závisí od človeka. Odo dneška počas piatich dní všetko vybavíte a potom si ešte dva-tri dni počkáte na rozkaz," povedali o termínoch v inom regióne. V jednom stredisku spravodajcovia BBC sľúbili, že do prehliadky 9. mája si stihne zabojovať na Ukrajine. Inde 8. apríla odhadli, že do boja sa dostane už o týždeň.

Štandardný kontrakt s armádou sa uzatvára na obdobie od dvoch do piatich rokov. Opakovaný kontrakt môže byť od jedného roka do desiatich rokov. Teraz v náborových strediskách tiež hovorili o zjednodušenom vybavovaní všetkých formalít. Po vybavení dokumentov a obdržaní rozkazu sa "kontraktník" dostane do jednotky, kde sa pri výcviku odohrá "bojové zlaďovanie", pri ktorom získa alebo si oživí nevyhnutné návyky. V jednom prípade spravodajca spresnil, že v bojovom vozidle nesedel päť rokov. Nepovažovali to za problém. Postačí "zlaďovanie", ktoré potrvá dva týždne.

Údaje o voľných miestach sa neustále obnovujú

Údaje o voľných miestach sa neustále obnovujú. Napríklad strelca z granátometu hľadali 9. marca a 6. apríla. Platový rozptyl v inzercii je veľký: väčšina inzerátov sľubuje rozmedzie 30.000 až 50.000 rubľov (asi 8100 až 13.500 českých korún). Ale náborové stredisko v Archangelsku sľubovalo platy "od 210.000 rubľov mesačne" (asi 56.700 českých korún). Spravodajcovia BBC spravidla ponúkali vietší plat za službu na Ukrajine.

BBC už písala, že sa ministerstvo obrany tento rok chytá vyplatiť účastníkom operácie na Ukrajine päť miliárd rubľov. Potenciálni vojaci sa môžu ocitnúť v boji v priebehu niekoľkých týždňov. "Pri doplňovaní jednotiek je dôležitá reálna skúsenosť človeka, ktorý absolvoval povinnú službu a má zodpovedajúcu vojenskú špecializáciu a hodnosť. Plusom je ochota nasadiť v takých podmienkach život," tvrdí expert. "Čo si myslíte? Idete tam, kde sa strieľa," odpovedali spravodajcovi BBC v jednom náborovom stredisku na otázku, či ho na fronte môžu zabiť.