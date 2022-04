MIMORIADNY ONLINE Na ďalších miestach objavujú telá mŕtvych civilistov: Príprava na novú ofenzívu, Ukrajinci zostrelili najmodernejší ruský vrtuľník

Naživo z Ukrajiny

Ukrajinskej armáde sa podarilo zostreliť najmodernejší ruský bojový vrtuľník Kamov Ka-52 Alligator

09:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že sa snaží zakryť dôkazy o vojnových zločinoch a brániť tak medzinárodnému vyšetrovaniu. Zelenskyj zároveň vyzval ruských občanov, aby sa nebáli protestovať proti vojne. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.

"Vyzerá to tak, že ruské vedenie sa naozaj bojí, že hnev sveta nad tým, čo videl v Buči, sa môže zopakovať po tom, čo uvidel aj v ďalších mestách," povedal Zelenskyj v stredu neskoro večer vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave k národu.

09:12 Rusko blokuje prístup pre humanitárnu pomoc do obliehaného prístavného mesta Mariupol, pretože chce ukryť dôkazy o tisícoch ľudí, ktorí tam boli zabití. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Denník The Guardian o tom informoval vo štvrtok.

"Myslím si, že Rusko sa bojí, že keď úspešne doručíme humanitárnu pomoc do Mariupolu, tak celý svet uvidí, čo sa tam deje. Rusko nechce, aby niekto čokoľvek videl, kým sa nezmocní mesta a neuprace to tam," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre tureckú televíziu Habertürk TV.

08:32 Príslušníkom ukrajinskej 95. vzdušnej výsadkovej brigády sa podarilo protitankovou strelou Stugna-P zostreliť v Charkovskej oblasti najmodernejší ruský bojový vrtuľník Kamov Ka-52 Alligator.

08:08 Ruskí vojaci sa "preskupujú a robia prieskum" pre ofenzívu v Donbase na východe Ukrajiny, kde sa nachádzajú aj odštiepenecké ukrajinské republiky. Uviedli to vo štvrtok ukrajinské ozbrojené sily v správe o 42. dni bojov. Informuje o tom televízia BBC.

V správe sa tiež uvádza, že ruskí vojaci sa v súčasnosti snažia predovšetkým "prelomiť obranu" ukrajinských zložiek v Doneckej oblasti a plne sa zmocniť prístavného mesta Mariupol. Ruské jednotky tiež podľa ukrajinskej armády pokračujú v ostreľovaní Charkova na ukrajinskom severovýchode.

06:40 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu uviedol, že na štvrtkovom stretnutí so svojimi partnermi z NATO a G7 bude žiadať o "všetky potrebné zbrane". Kuleba, ktorý by sa mal osobne zúčastniť na rokovaniach NATO v Bruseli, vo svojom videopríspevku povedal, že "hlavnou témou mojej diskusie v Bruseli bude dodávka všetkých potrebných zbraní Ukrajine". Zároveň vyzval zahraničných spojencov Ukrajiny, aby voči Rusku uvalili maximálne sankcie.

06:34 Fínsko v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu zvýši počas nasledujúcich štyroch rokov svoje vojenské výdavky o 2,2 miliardy eur. Peniaze pôjdu na stovky nových profesionálnych vojakov, lepšiu bezpečnosť hraníc a zbrane vrátane rakiet a munície.

06:31 Ukrajina môže "absolútne" vyhrať vojnu proti Rusku, vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii hovorca Pentagónu John Kirby. "Samozrejme, že to môžu vyhrať. Dôkazom sú skutočne výsledky, ktoré vidíte každý deň. Určite môžu vyhrať," povedal Kirby. Jeho vyjadrenie zaznelo v deň, keď americký minister zahraničných vecí Antony Blinken potvrdil, že USA budú aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku.

06:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vo štvtok Západ, aby sa dohodol na embargu na ruskú ropu. Ukrajinský prezident vo svojom najnovšom videoprejave povedal, že Moskva zarába na vývoze ropy toľko peňazí, že nemusí brať mierové rozhovory vážne. Vyzval preto "demokratický svet", aby sa vyhýbal ruskej rope.

Zelenskyj taktiež povedal, že bude naďalej trvať na úplnom zablokovaní ruských bánk v medzinárodnom finančnom systéme. "Niektorí politici sa stále nevedia rozhodnúť, ako obmedziť tok petrodolárov a eur za ropu do Ruska, aby neohrozili svoje vlastné ekonomiky," povedal Zelenskyj. "Jedinou otázkou je, koľko ukrajinských mužov, koľko ukrajinských žien bude môcť ruská armáda zabiť, kým vy, určití politici, a my vieme, kto ste, nájdete nejaké odhodlanie," dodal Zelenskyj.

06:22 Z ukrajinských miest bolo v stredu evakuovaných cez humanitárne koridory 4892 civilistov, uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informuje o tom Sky News. Úrady evakuovali ľudí cez 11 humanitárnych koridorov. Pre porovnanie, v utorok bolo z ukrajinských miest evakuovaných 3846 ľudí, poznamenala stanica Sky News.

06:16 Jazero v litovskom hlavnom meste Vilnius nachádzajúce sa neďaleko ruského veľvyslanectva bolo v stredu na protest proti ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine zafarbené na krvavočerveno. Informovali o tom miestne médiá. Hovorca vilniuského magistrátu Paulius Vaitekénas pre tlačovú agentúru BNS povedal, že cieľom tejto protestnej akcie bolo upriamiť pozornosť sveta na vojnové zločiny, ktoré Rusko pácha na Ukrajine.

06:12 Tisíce ľudí si v stredu na protest proti zločinom páchaným ruskými silami na Ukrajine ľahlo na trávnik pred budovou nemeckého Bundestagu (Spolkového snemu) v Berlíne. Tento "ľudský koberec" mal byť pripomienkou toho, že počet nevinných obetí vojny neustále stúpa.

Aliancia ukrajinských organizácií zaznamenala účasť približne 5000 ľudí. Mnohí boli oblečení v ukrajinských národných farbách a pod očami mali namaľované červené slzy. Na úvod skandovali heslá požadujúce, aby Nemecko okamžite prijalo embargo na ruský plyn a ropu. "Nechajte si vaše sľuby, konajte hneď!" vyzývali.

Galéria fotiek (2) Protest v Berlíne

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

06:07 Česká vláda rozhodla v stredu o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Malo by ísť o obranné zbrane v hodnote 133 miliónov korún (približne 5.435.582 eur), informoval spravodajský web ČT24.

"Ide o nešpecifikovaný vojenský materiál zo zásob Českej republiky," uviedla na tlačovej konferencii ministerka obrany Jana Černochová (ODS) a dodala, že bližšie ho nemôže špecifikovať. Celková hodnota darovaného materiálu Ukrajine predstavuje už 1,1 miliardy korún, uviedol web ČT24.

ČT: vláda schválila Ukrajině další vojenskou pomoc. Mělo by jít o obranné zbraně v hodnotě 133 milionů korun.



Zároveň schválila zrušení silniční daně pro auta do 12 tun a povinné přimíchávání biosložky. pic.twitter.com/f295oRKBsj — ČT24 (@CT24zive) April 6, 2022

06:02 V garáži v ukrajinskom meste Hostomeľ bolo objavených 11 tiel, informovala vo štvrtok agentúra DPA. Podľa nej o tom informovali noviny Ukrajinska pravda s odvolaním sa na bývalého ministra vnútra Ukrajiny Arsena Avakova. Mŕtvymi sú údajne civilisti, ktorých zabili ruskí vojaci, uviedla DPA s tým, že tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.

Ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová v stredu uviedla, že v Hostomeli, ktorý 35 dní okupovali ruské sily, je nezvestných viac ako 400 ľudí. "Po 35 dňoch okupácie je v Hostomeli nezvestných vyše 400 osôb. Svedkovia tvrdia, že niektorí z nich boli zabití, avšak kde sa nachádzajú ich pozostatky, nie je známe," povedala Denisovová.

EÚ chce zásoby pre prípad chemických, biologických a jadrových hrozieb

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že s cieľom zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na riziká pre verejné zdravie vyplývajúce z chemických, biologických, rádiologických a jadrových hrozieb (CBRN) vytvára strategické rezervy kapacít na odozvu v prípade takýchto rizík prostredníctvom Mechanizmu v oblasti civilnej ochrany EÚ. Podľa vyjadrenia EK to zahŕňa strategické zásoby rescEU vo výške 540,5 milióna eur zriadené v spolupráci s Úradom pre pripravenosť a reakciu na mimoriadne situácie v oblasti zdravia (HERA). Tieto zásoby budú pozostávať z vybavenia a liekov, očkovacích látok a ďalších prostriedkov na liečbu pacientov vystavených chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam, ako aj z dekontaminačnej rezervy rescEU za účelom poskytnutia dekontaminačného vybavenia a odborných zásahových tímov.

Ako prvý krok EÚ zmobilizovala svoju lekársku rezervu rescEU na nákup tabliet jodidu draselného, ktoré možno použiť na ochranu ľudí pred škodlivými účinkami žiarenia. Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany už boli Ukrajine za pomoci Francúzska a Španielska dodané takmer tri milióny tabliet. EK pripomenula, že ľudia môžu byť vystavení chemickému, biologickému, rádiologickému a jadrovému ohrozeniu v dôsledku neúmyselných katastrof (únik chemických látok z tovární, havária v jadrovej elektrárni, šírenie infekčnej choroby) alebo úmyselných incidentov, ako je teroristický útok.

V rámci rescEU preto EK vyvíja strategické zásoby pre mimoriadne situácie spôsobené CBRN. Zásoby, ktoré sú navrhnuté spoločne s členskými štátmi, budú zahŕňať osobné ochranné prostriedky a prostriedky na detekciu, identifikáciu a sledovanie, ako aj liečivé prípravky, očkovacie látky a ďalšie terapeutické prostriedky. Zásoby prispejú k budovaniu odolnosti voči chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám v EÚ, pretože budú zahŕňať vybavenie a lieky, ktoré môžu byť v čase krízy ťažko vyrábané alebo môžu byť náhle potrebné vo väčšom množstve, než aké je k dispozícii vo vnútroštátnych rezervách.

Dekontaminačná rezerva rescEU bude zahŕňať personál aj vybavenie na dekontamináciu osôb, infraštruktúry, budov, vozidiel alebo kritického vybavenia, ktoré boli vystavené chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam. Na žiadosť ohrozeného členského štátu môže byť nasadená dekontaminačná rezerva rescEU. Rezerva bude vytvorená a spravovaná Chorvátskom, Nemeckom a Španielskom a bude zo 100 percent financovaná EÚ s pôvodným rozpočtom vo výške 66,7 milióna eur.

Ukrajina bude po vojne potrebovať Marshallov plán

Ukrajina bude potrebovať po vojne s Ruskom aktualizovanú verziu Marshallovho plánu, aký Spojené štáty ponúkli Európe po skončení druhej svetovej vojny. V stredu to vyhlásil eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, informuje agentúra Reuters. Hahn si myslí, že Ukrajine by takýto plán pomohol rýchlo sa zotaviť zo škôd spôsobených ruskou vojenskou agresiou a tiež by prispel k jej zblíženiu sa s EÚ. Opravy zdevastovanej krajiny by podľa neho bez poskytnutia primeranej pomoci mohli trvať desaťročia.

V rámci Marshallovho plánu poskytli Spojené štáty európskym krajinám po druhej svetovej vojne v priebehu štyroch rokov sumu, ktorá by pri dnešných cenách predstavovala približne 200 miliárd dolárov. Išlo o hospodársku a technickú pomoc. Eurokomisár pre rozpočet neuviedol, koľko peňazí bude potrebných na obnovu Ukrajiny, avšak povedal, že financie by mala okrem EÚ poskytnúť aj skupina G20 vrátane Ruska.

Hahn informoval, že EÚ zatiaľ neplánuje spustiť pre členské krajiny ďalší spoločný program pôžičiek na riešenie ekonomických a sociálnych dôsledkov vojny na Ukrajine. Poznamenal, že na pokrytie niektorých výdavkov súvisiacich s riešením situácie s utečencami z Ukrajiny by členské štáty mohli použiť časť finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené v rámci rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027.