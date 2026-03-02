Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh

BRATISLAVA - Herec Vladko Plevčík má za sebou množstvo výrazných úloh, no v najnovšej hre sa doslova našiel. Pánska jazda – britský titul, ktorý sa úspešne udomácnil aj na slovenských divadelných doskách – sa stal jeho srdcovkou. A poznáme dôvod!
Publikum si Pánsku jazdu okamžite zamilovalo a okrem skvelých výkonov deviatky úspešných hercov a vynikajúcej hudby sa môžu tešiť aj na podstatne viac! A ani obľúbený herec si titul nevie vynachváliť! „Je to výnimočné, neuveriteľné, že táto hra pôsobí, akoby bola napísaná na nás,“ hovorí s úsmevom. „My sme si ju veľmi osvojili, hráme ju s láskou a je to momentálne náš najobľúbenejší titul. Nič nehráme, sme to my. Sme spojení s divákmi – je to taká naša hra.“
Vlado je v predstavení jediný bez alternácie – na javisku stojí v každom jednom prestaqvení a to je viac ako náročné. „Je to otázka obrovskej disciplíny, pokory a remesla. Každý večer som tu, ale teším sa z toho, pretože ma to neskutočne baví. Naši diváci sú istým spôsobom naša krv – my bez nich nie sme. Dajme ľútosť preč, ja som rád, že môžem byť každý deň na javisku.“ A ako vyzerá jeho vlastná "pánska jazda" mimo divadla? Nielen to prezradil herec v našom rozhovore!