Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh

Vladislav Plevčík v divadelnej šou Pánska jazda Zobraziť galériu (13)
Vladislav Plevčík v divadelnej šou Pánska jazda (Zdroj: Nová scéna)
BRATISLAVA - Herec Vladko Plevčík má za sebou množstvo výrazných úloh, no v najnovšej hre sa doslova našiel. Pánska jazda – britský titul, ktorý sa úspešne udomácnil aj na slovenských divadelných doskách – sa stal jeho srdcovkou. A poznáme dôvod!

Publikum si Pánsku jazdu okamžite zamilovalo a okrem skvelých výkonov deviatky úspešných hercov a vynikajúcej hudby sa môžu tešiť aj na podstatne viac! A ani obľúbený herec si titul nevie vynachváliť! „Je to výnimočné, neuveriteľné, že táto hra pôsobí, akoby bola napísaná na nás,“ hovorí s úsmevom. „My sme si ju veľmi osvojili, hráme ju s láskou a je to momentálne náš najobľúbenejší titul. Nič nehráme, sme to my. Sme spojení s divákmi – je to taká naša hra.“

Pánska jazda je navyše iná aj tým, že divákom odhaľuje viac, než by možno čakali. Herci totiž odhaľujú aj pikošky zo svojho súkromia– otvorene, s humorom a bez pretvárky. „Bolo nám vysvetlené, že to bude o nás,“ prezrádza Plevčík, ktorý ide na javisku doslova s kožou na trh. „Na každom predstavení musíme prezradiť niečo zo svojich tajomstiev. A nikde inde sa to ľudia nedozvedia, iba na tom predstavení,“ dodáva s úsmevom talentovaný herec.

Vlado je v predstavení jediný bez alternácie – na javisku stojí v každom jednom prestaqvení a to je viac ako náročné. „Je to otázka obrovskej disciplíny, pokory a remesla. Každý večer som tu, ale teším sa z toho, pretože ma to neskutočne baví. Naši diváci sú istým spôsobom naša krv – my bez nich nie sme. Dajme ľútosť preč, ja som rád, že môžem byť každý deň na javisku.“ A ako vyzerá jeho vlastná "pánska jazda" mimo divadla? Nielen to prezradil herec v našom rozhovore!

Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Vladislav Plevčík
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to Plevčík robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Fico chcel zastaviť dodávky
Fico chcel zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu: REAKCIA šéfa SEPS všetko mení!
Minister zahraničných vecí a
Blanár rozhodol o evakuácii inštitútu v Jeruzaleme aj ambasády v Teheráne: Slovenskí diplomati a občania sú v bezpečí
Ilustračné foto
Polícia prijala bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť verejný poriadok
Prešov začína s výmenou ďalších prístreškov MHD: Pozor na zmeny a obmedzenia
Prešov začína s výmenou ďalších prístreškov MHD: Pozor na zmeny a obmedzenia
Turisti v Dubaji: Sedeli
Turisti v Dubaji: Sedeli sme na terase, preletel dron a ozvala sa explózia
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarsko rozširuje ochranu energetiky: Orbán vyzýva Ukrajinu na okamžité obnovenie dodávok ropy
AKTUALIZUJEME Grécko vysiela pomoc na
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Totálny chaos a zúfalstvo
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Vladislav Plevčík v divadelnej
Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh
Slávna skupina rieši PROBLÉM
Slávna skupina rieši PROBLÉM s ministerstvom: Neoprávnene použili ich hudbu... TOTO žiadajú!
Jasmina a Sanel uprostred
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Nominovaný herec na udeľovaní
Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!
FOTO Doryanthes palmeri
Botanický POKLAD po 31 rokoch: Liberec zažíva SENZÁCIU, ktorú naposledy videli ľudia v minulom storočí!
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové hodnotenie: Nadšení sú návštevníci aj vedci
Osudová CHYBA z nej
Osudová CHYBA z nej urobila BOHÁČKU: Zabudla nahlásiť sťahovanie a vyhrala 166-tisíc eur!
Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke

Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Fico chcel zastaviť dodávky
Fico chcel zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu: REAKCIA šéfa SEPS všetko mení!
Grécko vysiela pomoc na
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Totálny chaos a zúfalstvo
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Pilot F-15 sa stihol
MIMORIADNE Kuvajt omylom zostrelil tri americké stíhačky F-15

