Osudová CHYBA z nej urobila BOHÁČKU: Zabudla nahlásiť sťahovanie a vyhrala 166-tisíc eur!

AMSTERDAM - Stačilo málo a o rozprávkovú sumu by prišla. Holanďanka vyhrala 166-tisíc eur len preto, že si po sťahovaní nestihla aktualizovať adresu v lotérii. Paradoxne práve toto „zabudnutie“ jej prinieslo šťastie.
Tridsaťdeväťročná Natascha Xavier ešte donedávna bývala v Haagu, no po narodení prvého dieťaťa sa s partnerom presťahovala do väčšieho domu v neďalekom Scheveningene. Zmenu adresy nahlásila úradom, banke aj poisťovni, no pri lotérii si povedala, že to počká.
Práve toto rozhodnutie sa ukázalo ako kľúčové. V Holandsku totiž funguje systém lotérie viazaný na poštové smerovacie čísla – hráči si nekupujú čísla, ale „hrajú“ za konkrétne PSČ. Ak je dané smerovacie číslo vyžrebované, vyhrávajú všetci registrovaní účastníci v danej oblasti.
Rozhodujúce bolo PSČ
Krátko po presťahovaní dostala Natascha e-mail, že jej pôvodná ulica patrí medzi výherné a spolu s ďalšími piatimi domácnosťami získava cenu. Keď zástupcovia lotériovej spoločnosti dorazili na jej starú adresu s informáciou o výhre 166-tisíc eur, priznala, že tam už nebýva. Organizátori jej však vysvetlili, že rozhodujúce je PSČ, za ktoré mala zakúpený tiket – nie aktuálne miesto pobytu. „Stále tomu nemôžem uveriť. Budem si istá, až mi to pripíšu na bankový účet,“ prezradila denníku Het Laatste Nieuws.
Po zdanení si každý z výhercov odnesie približne 100-tisíc eur. Keby si však Natascha adresu aktualizovala okamžite po presťahovaní, jej účasť by sa viazala už na nové PSČ a o výhru by prišla. Sama priznala, že správe stále nedokáže úplne uveriť a istotu bude mať až vtedy, keď peniaze uvidí na účte.
Aj v inej krajine je podobný systém
Lotérie založené na poštových smerovacích číslach sú populárne najmä v Holandsku a vo Veľkej Británii. Výhodou systému je, že pri výhre získava peniaze viacero susedov naraz a časť výnosov smeruje aj na podporu charitatívnych projektov. V prípade Natasche však rozhodla najmä náhoda – a trochu prokrastinácie.