HOROR v jasliach! Chcela odísť skôr z práce, tak deťom podávala PREHÁŇADLO: Pravda vyšla najavo až po týždňoch

ILLINOIS - Políciu v americkom štáte Illinois zalarmovali pobúrení rodičia malých detí. Zamestnankyňa jaslí mala podľa vyšetrovania podávať batoľatám preháňadlo, aby ich museli poslať domov a ona si tak skrátila pracovnú zmenu.
Prípad sa odohral v meste St. Charles na okraji chicagskej metropolitnej oblasti. Polícia začiatkom februára prijala viacero oznámení od rodičov, ktorých deti sa po pobyte v jasliach vrátili domov s náhlymi tráviacimi ťažkosťami. Podozrenia smerovali k 23-ročnej zamestnankyni Yiziel J. Juarezovej.
Deti si mysleli, že ide o cukríky
Po preverení oznámení žena podľa vyšetrovateľov priznala, že deťom vo veku do dvoch rokov podala žuvacie preháňadlo a povedala im, že ide o cukríky. Svoje konanie vysvetľovala vyčerpaním a snahou odísť z práce skôr. V zariadení totiž platí pravidlo, že deti s príznakmi ochorenia musia byť bezodkladne vyzdvihnuté rodičmi a do kolektívu sa nemôžu vrátiť minimálne 24 hodín.
Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok
Niektorí rodičia však tvrdia, že nešlo o ojedinelý incident. Jedna z matiek uviedla, že jej dieťa trpelo opakovanými hnačkami niekoľko týždňov, pričom lekári nezistili žiadne vírusové ani iné ochorenie, píše na svojom webe CBS News. Dieťa bolo podľa jej slov poslané domov s tráviacimi problémami viackrát v priebehu dvoch mesiacov. V súčasnosti sa uňho objavila zápcha, ktorá môže podľa lekára súvisieť s častým podávaním preháňadiel. Juarezová medzičasom prišla o zamestnanie. Polícia ju po vypočutí prepustila na slobodu a prípad bude riešiť súd, ktorý rozhodne o jej vine a prípadnom treste.