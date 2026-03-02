MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti

ATÉNY - Grécko vysiela na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16, oznámilo v pondelok grécke ministerstvo obrany. Toto opatrenie prijalo v reakcii na útok na britskú základňu Akrotiri na stredomorskom ostrove, ktorú v noci na pondelok zasiahol iránsky dron Šáhid. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
14:30 Spojené kráľovstvo evakuuje vojenské základne na Cypre kvôli iránskym útokom. V prípade bezprostredného útoku britský premiér Keir Starmer nariadil zamestnancom, aby sa okamžite ukryli pod stolmi a nepribližovali sa k oknám.
14:20 Nad územím základne britských RAF Akrotiri na Cypre stúpa dym. Cyperské ministerstvo vnútra medzitým oznámilo evakuáciu jednej oblasti kvôli hrozbe opakovaných útokov.
14:00 "Do Cyperskej republiky okamžite vysielame fregatu Kimon, ktorú sprevádza druhá fregata... a dve stíhacie lietadlá F-16," uviedol rezort obrany v oficiálnom vyhlásení a dodal, že Grécko Cypru pomôže "v boji proti hrozbám a nezákonným činom na jeho území".
Grécky minister obrany Nikos Dendias tiež naznačil, že v utorok odcestuje na Cyprus. Britská základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Podľa cyperského prezidenta Nikosa Christodulidisa spôsobil útok iránskeho dronu "menšie materiálne škody".
Druhé najväčšie medzinárodné letisko na Cypre leží približne 60 kilometrov od britskej základne Akrotiri, ktorú v noci na pondelok zasiahol dron Šáhid. Médiá tiež uviedli, že na základni sa v pondelok popoludní rozozvučali sirény a z letiska v neďalekom Limasole vzlietli stíhačky. Základňu podľa agentúry AFP evakuovali. Hovorca cyperskej vlády neskôr spresnil, že k objektu smerovali dva drony, ktoré sa podarilo včas zachytiť.
Cyperský prezident Nikos Christodulidis v pondelok ráno informoval, že dron spôsobil na základni menšie materiálne škody. Základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Koordinovaná vojenská operácia USA a Izraela proti Iránu zo soboty vyvolala odvetné útoky Teheránu na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.