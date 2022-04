Miloši, ty prase! Obrovský protestný symbol v centre Prahy, aktivisti mu vyčítajú jeho údajnú dvojtvárnosť pri Putinovi

PRAHA - Vojna na Ukrajine zmenila vnímanie postavy ruského prezidenta Vladimira Putina vo svete. Najväčším šokom však boli vyjadrenia viacerých priaznivcov, hercov či dobrých priateľov Putina, ktorí sa s ním stretávali v politickom dianí a teraz sa mu otáčajú chrbtom. Výnimkou nie je ani český prezident Miloš Zeman, ktorý po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu nazval Putina šialencom, ktorého treba izolovať a povedal aj kopec iných vecí, ktoré akosi nezapadajú do jeho skoršieho proruského slovníka. Niektorí aktivisti a protestujúci mu však ani jeho najnovšiu podobu neveria a stále si myslia, že to hrá na dve strany. Dokonca svoj protest poňali veľmi kreatívne a jeho meno spájajú s ... prasatami.

Aj keď by sa mohlo zdať, že minulé vzťahy Zemana s Putinom sú jediným naratívom protestov proti českej hlave štátu, nie je tomu tak. Menšia tribúna s figurínou akože Zemana a inými rekvizitami, ktorá vznikla uprostred Prahy, je len kvapkou v mori. Aktivistom toho na Zemanovi prekáža oveľa viac. Dokonca si pre tento účel protestu vytvorili webovú stránku a aj samotnú tribúnu poňali kreatívne.

Zeman, prase.si

Web nesie názov Prase.si, kde sa dozvedáme ešte viac o tom, kde pramení hnev aktivistov proti českému prezidentovi. "Nesúhlasíme s udelením prezidentskej milosti právoplatne odsúdenému podvodníkovi Milošovi Balákovi, kancelárom Mynářom dosadenému šéfovi Lánskej odbory, priateľovi prezidenta republiky. Nesúhlasíme s proruským postojom Ing. Miloša Zemana, ktorý sa až teraz začal hrať na milovníka všetkého, čo je ukrajinské a na protiruského aktivistu. Nesúhlasíme s tým, ako pán prezident Zeman absolútne pohŕda aj záväznými právnymi predpismi a už úplne chýba akúkoľvek súdnosť a morálku. Zahanbenie v rámci Českej republiky nie je to najhoršie. Najhoršia je naša bezmocnosť, keď vidíme a počujeme, že sa nám smejú už aj všade za hranicami," opisujú aktivisti svoj hnev na stránke Prase.si.

Tí sa dokonca podujali v Prahe s istou dávkou satiry znázorniť postavu Zemana. Ten v priliehavom odeve stojí na niečom ako pódium, na ktoré je naklonená kamera a vedú k nemu schody vystlané červeným plyšom. Postava, ktorá na pódiu stojí má na sebe dokonca aj masku s podobizňou Zemana.

Vedľa tejto tribúnky je umiestnený aj invalidný vozík a truhlica naplnená keramickými prasatami.

Prekážajú im náhle kroky v prípade milostí vraj jemu blízkych osôb

Web protestujúcich je doslova posiaty dôvodmi, prečo im na pozícii prezidenta postava Zemana prekáža. "Vážený pán prezident, ste hanbou tejto funkcie a národ len rozdeľujete. My, občania, sme oslabení dlhodobou kovidovou situáciou a teraz aj vojnovým stavom. Počas týchto najťažších chvíľ dokážete len úplne drzo a sebecky zneužívať svoje právomoci, len aby ste pred väzením a problémami uchránili svojich kamarátov a nohsledov. My si berieme domov vojnových utečencov, prežívame v uliciach jednu kovidovú vlnu za druhou a vy? Drzo si vymýšľate, ktorých novinárov odstrihnete len za to, že o vás píšu pravdu a medzitým v tichosti "púšťate z väzenia svojich kamarátov" s odôvodnením, pri ktorom celý národ plače nad tým, že z nás robíte už doslova hlupákov," pripomínajú Zemanovi protestujúci.

Protestujúca verejnosť pritom nezabudla ani na jeho kontroverzné vyjadrenie na adresu novinárov, keď sa v roku 2017 stretol s Putinom. Tam mu zrejme dôverne povedal, že novinárov treba "zlikvidovať", čo však zachytili mikrofóny novinárov.

Kreatívny web a päť zásadných požiadaviek

Okrem toho, že protestujúci boli kreatívni na ulici, boli kreatívni aj na poli kybernetickom. Na spomínanom webe totiž po niekoľkých minútach vybehne falošná správa, ktorá prišla od Zemana a v nej je napísaná otázka, či si prajete niekomu udeliť milosť.

Na konci dňa protestujúci voči Zemanovi vznášajú päticu požiadaviek. Mal by uhradiť z vlastných finančných prostriedkov sumu 1.800.000,- Kč priamo Ministerstvu financií, či ľubovoľnej dobročinnej organizácii formou daru ako náhradu za súdom udelený peňažný trest pánovi Balákovi, ktorý mu vďaka udeleniu milosti bol celý zrušený.

Chcú tiež, aby Zeman nechal vyčísliť kompletné náklady za celé trestné konanie a tieto zverejnil a taktiež bezodkladne z vlastných finančných prostriedkov uhradil späť do štátnej pokladnice, aby sa osobne zaručil občanom Českej republiky, že v kauzách vedúceho Kancelárie prezidenta republiky Ing. Vroclava Mynářa nebude žiadnym spôsobom zasahovať do činnosti štátnych orgánov, aby on a jeho kancelária začali s okamžitou platnosťou komunikovať so všetkými novinármi v ČR a tiež, aby spolu s Mynářom s okamžitou platnosťou prestali s podozrivým skartovaním nehodiacich sa dokumentov a správ a nevzbudzovala tak v občanoch absolútnu nedôveru v najvyšší orgán priamo podriadený prezidentovi.