Budú platiť za chyby rodičov: KRÁĽOVSKÝ ZÁKAZ pre princezné Beatrice a Eugéniu!

LONDÝN - V kráľovskej rodine to vrie! Po šokujúcom vývoji okolo ex-princa Andrewa sa ocitli v centre pozornosti aj jeho dcéry princezné Beatrice a Eugénia. Po tom, čo sa neustále objavovali po boku ostatných členov monarchie na významných udalostiach, teraz dostávajú zákaz na jednu z najhonosnejších akcií roka, Royal Ascot. A to nie je všetko!
Princezné Beatrice a Eugénia nebudú v júni súčasťou slávnostnej kráľovskej prehliadky na dostihoch Royal Ascot. Nesmú si ani sadnúť do Kráľovskej lóže ako to bývalo zvykom. Podľa britských médií dostali od organizátorov aj paláca jasný signál: „Tento rok nie.“ Nejde pritom len o jednorazovú absenciu. Správy z paláca naznačujú, že by mohli byť vylúčené z ďalších verejných udalostí na určitý čas.
Dôvodom nie je žiadne ich vlastné pochybenie, ale reputácia ich rodičov, najmä ich otca ex-princa Andrewa, ktorý bol v posledných týždňoch zatknutý pre podozrenie zo zneužitia verejného úradu, spojeného s jeho pretrvávajúcimi väzbami na kontroverznú postavu Jeffreyho Epsteina. Práve tie sú podľa zdrojov blízkych kráľovskej rodine dôvodom, prečo sa členovia monarchie snažia minimalizovať prítomnosť Yorkových dievčat na akciách, kde by mohli stáť vedľa hlavnej kráľovskej línie.
Vyzerá to tak, že zatiaľ sú škrtnuté z Ascotu a možno aj ďalších ceremoniálov. Navyše, podľa viacerých správ princ William údajne poradil ostatným členom kráľovskej rodiny, aby sa vyhýbali spoločným fotkám s Beatrice a Eugenie "po zvyšok roka". Toto je krok, ktorý len umocňuje pocit, že ich oficiálne postavenie sa zmenilo.