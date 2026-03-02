Hasiči zasahovali pri požiari bytu v Trnave: Tri osoby sa nadýchali splodín

Požiar balkóna na Hlbokej ulici v Trnave. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
TRNAVA - Hasiči zasahovali v pondelok popoludní pri požiari, ktorý zasiahol časť bytu a balkón na Hlbokej ulici v Trnave. Tri osoby sa nadýchali splodín horenia. Požiar sa podarilo v krátkom čase lokalizovať a zlikvidovať. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„V čase vzniku požiaru sa v byte nachádzali tri osoby. Zasahujúci hasiči im pomohli dostať sa do bezpečia na voľné priestranstvo,“ priblížil HaZZ s tým, že tieto osoby sa nadýchali splodín horenia.
„Na mieste im bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc a následne boli transportované posádkami záchrannej zdravotnej služby do nemocničného zariadenia,“ dodali hasiči. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.