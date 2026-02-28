AKTUÁLNE Peklo na Blízkom východe: Výbuchy hlási Dubaj, Abú Zabí aj Doha, prvých 40 obetí dievčenskej školy!

DAUHA - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia v reakcii na americké a izraelské útoky na Irán v sobotu avizovali obnovenie raketových a dronových útokov na námorné trasy a na Izrael. Poplašné sirény sa po útoku Izraela a USA v Iráne medzitým rozozvučali v Bahrajne, Katare či Jordánsku.
13:34 Počet obetí izraelského úderu na dievčenskú školu v južnom Iráne stúpol na 40, uviedla podľa agentúra Reuters iránske štátne médiá. Zástupca guvernéra provincie Hormozgán predtým informoval, že pri zásahu školy v okrese Mínáb zahynulo najmenej 24 školáčok na prvom stupni. Ide o prvý oficiálny údaj o iránskych obetiach terajších izraelsko-amerických úderov na islamskú republiku.
12:52 Pri americko-izraelskej operácii bola podľa iránskych médií zasiahnutá dievčenská základná škola v provincii Hormozgán. Miestny predstaviteľ podľa agentúry AFP tvrdí, že o život prišlo 24 žiačok. Pôvodné informácie hovorili o piatich mŕtvych. Iránske odvetné útoky na štáty v regióne si vyžiadali najmenej jednu obeť, uviedla agentúra AP, podľa ktorej jednu osobu v Spojených arabských emirátoch (SAE) zabili padajúce úlomky z rakety.
Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela útočí na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme. Informujú o tom správy agentúr AFP a AP.
Obnovenie útokov jemenských povstalcov potvrdili pre agentúru AP dvaja nemenovaní predstavitelia s tým, že prvý môže prísť už v sobotu večer. Povstalci pozastavili útoky na námorné trasy v Červenom mori a v Izraeli na jeseň v rámci dohody s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá zas zastavila americké útoky proti húsíom.
Sirény sa v sobotu ozývali v bahrajnskej Manáme, kde je v súčasnosti nasadená Piata flotila amerického námorníctva. Ministerstvo vnútra zároveň rozoslalo obyvateľom výstrahy aj prostredníctvom mobilných telefónov. V Katare podľa vyhlásenia tamojšieho rezortu vnútra nateraz nehrozí nebezpečenstvo. Jordánske letectvo zas v reakcii na útoky v Iráne vykonáva „rutinné lety zamerané na udržanie bezpečnosti jordánskeho vzdušného priestoru“.