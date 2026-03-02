Miliardová operácia v oblakoch: USA nasadili proti Iránu najdrahšie bombardéry sveta

WASHINGTON/TEHERÁN – V rámci prebiehajúcej ofenzívy s krycím názvom „Epická zúrivosť“ vyslali Spojené štáty do akcie svoju najcennejšiu leteckú techniku. Neviditeľné bombardéry B-2 Spirit, z ktorých každý má hodnotu dvoch miliárd dolárov, zlikvidovali strategické ciele v Iráne a následne absolvovali rekordný spiatočný let bez jediného medzipristátia.
Úder na podzemné arzenály
Štvorica strategických lietadiel odštartovala v sobotu priamo zo základne Whiteman v Missouri. Podľa zistení denníka Wall Street Journal, ktorý sa odvoláva na vysokopostavené zdroje z americkej administratívy, bolo hlavnou úlohou týchto strojov zničiť iránske balistické rakety ukryté v opevnených podzemných skladoch.
Logisticky náročnú misiu monitoroval aj portál ItaMilRadar. Trasa letu viedla ponad Atlantik a Stredozemné more, pričom stroje preleteli cez vzdušný priestor Sýrie a Iraku. Po úspešnom zasiahnutí cieľov sa bombardéry v nedeľu vydali na cestu späť do USA. Celú operáciu podporovala letka najmenej 13 tankovacích lietadiel, vďaka čomu stroje nemuseli počas tisícok kilometrov nikde pristáť.
72 hodín v kokpite
Bombardéry B-2 Spirit potvrdili svoju spoľahlivosť v ostrých bojoch už po siedmykrát. V minulosti boli nasadené v konfliktoch v Juhoslávii, Afganistane, Iraku či Líbyi. Piloti týchto strojov sú vycvičení na extrémne misie trvajúce až tri dni. Počas takýchto výprav majú v kabíne k dispozícii špeciálne upravené stoličky na spánok a pripravenú stravu, aby zvládli obrovskú fyzickú záťaž.
Trump hlási elimináciu iránskych špičiek
Americký prezident Donald Trump pre stanicu Fox News vyjadril nadšenie z doterajšieho postupu. „Napreduje to mimoriadne rýchlo. Úspech, ktorý dosahujeme, je neuveriteľný – pri jednom údere zahynulo 48 lídrov,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Trump zároveň zopakoval svoj nekompromisný postoj, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrové zbrane a pohrozil úplným zničením jeho námorníctva. Zároveň vyzval iránsky ľud, aby sa chopil moci v krajine.
Hoci Teherán odpovedal odvetným ostreľovaním amerických základní v Kuvajte, Emirátoch, Katare a Bahrajne a zaútočil aj na Izrael, Trump naznačil ochotu rokovať. Pre denník Daily Mail však dodal, že celá vojenská operácia by mala byť hotová najneskôr do štyroch týždňov.