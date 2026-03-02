Maďarsko si predvolalo ukrajinského veľvyslanca pre údajné ďalšie násilné odvody

BUDAPEŠŤ - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ukrajinského veľvyslanca kvôli nútenému odvodu brancov, ktorého obeťami sa podľa neho stali ďalší dvaja mladí Maďari. Oznámil to vo videu zverejnenom na Facebooku šéf rezortu maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Násilné únosy na Ukrajine
Podľa slov ministra v uliciach Ukrajiny „prebieha otvorený lov na ľudí“ s cieľom udržiavať vojnu a v tejto súvislosti bola vláda teraz informovaná o ďalších dvoch maďarských obetiach. „Mladého muža s maďarským občianstvom odviedli z mesta Berehovo násilní lovci ľudí, ktorých tam poslali z Odesy, napriek tomu, že mal oficiálne oslobodenie od brannej povinnosti. Ďalší mladý muž maďarskej národnosti, ktorý má psychické problémy, bol tiež unesený a odvtedy je nezvestný,“ povedal Szijjártó.
Podľa jeho slov bol ukrajinský veľvyslanec predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, aby mu Budapešť vyjadrila protest proti „násilnému odvodu a otvorenému pouličnému prenasledovaniu“.
Kritika vojny a európskej podpory
„Na Ukrajine prebieha úplne beznádejná a nezmyselná vojna a Brusel do nej bezvýznamne nalieva peniaze a chce si od európskych ľudí vziať ešte viac peňazí na pokračovanie tejto nezmyselnej a beznádejnej vojny, ktorá každý deň prináša len viac úmrtí, viac utrpenia a viac prenasledovaní,“ podotkol Szijjártó a dodal, že táto vojna musí okamžite skončiť, pretože prináša každý deň len viac a viac obetí a utrpenia.
Šéf maďarskej diplomacie v júli 2025 informoval o prípade etnického Maďara, ktorý mal byť podľa jeho slov počas núteného odvodu ubitý na smrť. Maďarsko v reakcii na tento incident uvalilo národné sankcie na troch ukrajinských vojenských veliteľov zodpovedných za mobilizáciu a neúspešne žiadalo ich zaradenie na sankčný zoznam EÚ.