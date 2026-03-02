Všetkým vytrela zrak: Gwyneth Paltrow po 26 rokoch na červenom koberci v nenormálnej róbe!

LOS ANGELES - Americká herečka, podnikateľka a wellness ikona Gwyneth Paltrow sa po takmer 26 rokoch vrátila na červený koberec prestížneho galavečera Actor Awards (predtým známe ako SAG Awards) a okamžite všetkým vyrazila dych svojou šokujúco dramatickou róbou.
Gwyneth Paltrow naposledy stála na červenom koberci tejto udalosti ešte v roku 2000, keď sa ceremoniál nazýval Screen Actors Guild Awards (SAG AWARDS) a ona bola na vrchole slávy. Po tom, čo sa stiahla z červených kobercov a venovala sa osobným projektom, sme ju na podobnom podujatí nevideli desaťročia… až doteraz.
Ak ste si mysleli, že Gwyneth ostane pri svojej typickej minimalistickej elegancii, mýlili ste sa. Na ceremónii sa predviedla v úplne čiernych, čipkovaných šatách od Givenchy, ktoré akoby vypadli z noir filmu zo 30. rokov. Hlboký výstrih siahal až k pupku, vyvolával dojem večernej romantiky zmiešanej s tajomným gotickým nádychom.
Telo šiat je pokryté semiverejnou čiernou čipkou s jemnými kvetinovými motívmi, ktoré sa ligocú pri svetle fotoaparátov ako drobné drahokamy. Sukňa s drop-waist siluetou, zužujúca sa v páse a dramaticky rozširujúca do bálového efektu, akoby čierna noc ožila látkou a svetlom v jednom.
Gwyneth šaty doplnila tyrkysovými náušnicami, ktoré pôsobia ako starožitné poklady, tajomné a ohromujúce v kontraste s tmou šiat. Vlasy mala stiahnuté do elegantného uzla, ktorý zvýraznil dlhé línie krku a lícnych kostí. Podpätky a detaily líčenia udržiavali balans medzi dramatickým lookom a hollywoodskym glamourom.
Takýto outfit, to nie sú len šaty, je to príbeh večera, ktorý spája minulosť a prítomnosť, romantiku s punkovou odvahou. A osoba, ktorá ich predvádza, dokazuje, že móda nie je len o trendoch, ale aj o vyjadrení identity.
Gwyneth síce osobne nebola nominovaná ako najlepšia herečka, ale film Marty Supreme, v ktorom hrala po boku hviezd ako Timothée Chalamet a Odessa A'zion bol nominovaný v kolektívnej kategórii za celkový výkon hereckého ansámblu.
