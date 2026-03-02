Trnava volí nové vedenie: Čajková ohlásila kandidatúru na primátorku, ďalší dvaja kandidáti v hre

TRNAVA - Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Andrea Čajková ohlásila kandidatúru na primátorku mesta Trnava v jesenných komunálnych voľbách. Na pondelkovej tlačovej konferencii občianskej iniciatívy Trnava+ zdôrazňovala, že mesto má byť vedené moderne, odborne a s rešpektom k ľuďom.
Za prvú prioritu označila participáciu a rešpekt k hlasu občanov. „Druhou prioritou je návrat k vecným argumentom a odborným rozhodnutiam,“ povedala. Hovorila tiež o potrebe spolupráce pri riadení a riešení infraštruktúry. „Prizvem kraj, štát aj súkromný sektor za jeden stôl, aby sme dokázali doriešiť obchvat a kľúčové investície do infraštruktúry,“ deklarovala.
Podpora talentov a dátovo podložené riešenia
Dôraz chce klásť aj na udržanie talentov a podporu pracovných miest i na vytvorenie tímu odborníkov, „ktorí budú politiku mesta spravovať s rešpektom k faktom a dlhodobej vízii“. Hovorila tiež o ľudskom prístupe k riešeniu problémov mesta, ktorý chce prepájať s rozhodnutiami založenými na analýzach a dátach.
Čajková na tlačovej konferencii avizovala aj kandidatúru do mestského zastupiteľstva. Líder Trnava+ Patrik Ondrejech doplnil, že iniciatíva plánuje v rámci nadchádzajúcich komunálnych volieb predstaviť plnú kandidátku do trnavského mestského zastupiteľstva.
Súboj o primátorský post v Trnave
Kandidatúru na primátora Trnavy zatiaľ ohlásili okrem Čajkovej ďalší dvaja kandidáti. Mestský poslanec a podpredseda regionálneho hnutia Trnava pre každého Branislav Baroš a mestská poslankyňa a členka mimoparlamentnej strany Demokrati Ľubica Horváthová. Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka sa zatiaľ k prípadnej opätovnej kandidatúre oficiálne nevyjadril.