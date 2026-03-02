MIMORIADNY ONLINE Vojna s Iránom: Útok na izraelského premiéra! Poplach na Cypre a v Emirátoch horí rafinéria

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila v pondelok, že podnikla vlnu útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela, pričom k úderu sa neskôr prihlásil Iránom podporovaný Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizácia 13:05 Iránsky prezident Masúd Pezeškján vymenoval Madžída Ebnelrezu za úradujúceho ministra obrany. Rozhodnutie prichádza po tom, čo bol jeho predchodca zabitý počas izraelsko-amerických útokov. Stanica Al-Džazíra v tejto súvislosti upozorňuje, že Ebnelreza je generálom Revolučných gárd (IRGC), čo je v krajine významný krok – armáda a Revolučné gardy totiž v Iráne zvyčajne fungujú ako dve paralelné štruktúry.
Aktualizácia 13:00 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že britskému premiérovi Keirovi Starmerovi trvalo „priveľa času“, kým zmenil názor a povolil využitie britskej základne Diego Garcia na útoky proti Iránu. Starmer v nedeľu neskoro večer oznámil, že americké sily môžu operovať z britských základní, avšak len v obmedzenej miere so zameraním na raketové odpaliská.
Trump v rozhovore pre denník Daily Telegraph zdôraznil problémy spojené so základňou na Čagoských ostrovoch. „To sa medzi našimi krajinami pravdepodobne nikdy predtým nestalo,“ uviedol prezident a dodal: „Znie to tak, že mal obavy o legálnosť.“
Aktualizácia 12:55 Libanonský premiér Nauaf Salám v televíznom prejave oznámil, že vláda oficiálne vyhlásila vojenské aktivity milícií Hizballáh za nelegálne. Týmto rozhodnutím sa mení status tejto organizácie, ktorú doteraz štát sčasti toleroval ako hnutie odporu. Po novom je Hizballáh, podporovaný Iránom, v Libanone považovaný za zakázanú organizáciu.
Aktualizované 12:30 Moskva potvrdila, že situáciu v regióne nepretržite konzultuje s iránskym vedením aj ďalšími krajinami zasiahnutými eskaláciou konfliktu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Moscow Times uviedol, že Rusko udržiava s Teheránom „neustály kontakt“ a podrobne rozoberá aktuálne hrozby. Prezident Vladimir Putin už predtým kondoloval iránskemu kolegovi Masúdovi Pezeškjánovi, pričom likvidáciu ajatolláha Chameneího ostro odsúdil ako „cynickú vraždu“.
Peskov zároveň vyjadril sklamanie nad stroskotaním jadrových rokovaní sprostredkovaných Ománom. Napriek napätiu však zdôraznil, že Moskva je naďalej otvorená dialógu so Spojenými štátmi – nielen o Blízkom východe, ale aj o možnom ukončení vojny na Ukrajine.
Aktualizácia 12:20 Americké letectvo (USAF) vydalo oficiálne vyhlásenie k haváriám svojich vojenských strojov, v ktorom pripísalo zodpovednosť protivzdušnej obrane Kuvajtu. Podľa stanoviska kuvajtské sily „omylom zostrelili tri americké stíhacie lietadlá typu F-15“, ktoré v tom čase plnili operačné úlohy súvisiace s konfliktom v Iráne. Tento tragický incident „priateľskej paľby“ (friendly fire) podčiarkuje extrémne napätie a chaos v regióne, kde sú obranné systémy spojencov v neustálej pohotovosti.
„Všetkých šesť členov posádky sa bezpečne katapultovalo, boli bezpečne vyzdvihnutí a sú v stabilizovanom stave.“
Aktualizácia 12:10 Pri pobreží Ománu došlo k útoku na ropný tanker „MKD VYOM“ plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Podľa ománskych úradov pre námornú bezpečnosť na loď zaútočil pravdepodobne iránsky bezpilotný čln. Následný požiar v strojovni si vyžiadal život jedného člena posádky pôvodom z Indie. Zvyšných približne 20 pracovníkov, väčšinou občanov Indie a Bangladéša, sa podarilo evakuovať za pomoci neďalekej obchodnej lode.
Tanker dlhý 220 metrov mal podľa lokalizačných služieb namierené k pobrežiu Saudskej Arábie. V čase incidentu prepravoval približne 60 000 ton nákladu, čo zodpovedá zhruba 430 000 barelom ropy. Tento útok ďalej eskaluje napätie na kľúčových námorných trasách v regióne.
Aktualizácia 12:07 Podľa informácií popredných svetových agentúr a denníkov (ako Reuters, The Times of Israel či NDTV) iránske Revolučné gardy v rámci operácie „Prísľub 4“ oficiálne potvrdili útok balistickými raketami na vládnu štvrť v Tel Avive. Ich hlavným cieľom mala byť priamo kancelária premiéra Benjamina Netanjahua, pričom iránske zdroje šíria správy o jeho „nejasnom osude“. Izraelská strana síce potvrdila masívne raketové útoky v centre krajiny, no nateraz nehlási žiadne obete a k stavu predsedu vlády sa oficiálne nevyjadruje, čo mnohí analytici pripisujú prísnej vojenskej cenzúre počas vrcholnej eskalácie konfliktu.
Aktualizácia 11:58 Na britskej leteckej základni RAF Akrotiri na Cypre sa krátko po poludní opäť rozozneli sirény. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo zariadenie zasiahli drony. Cyperská štátna televízia CyBC v živom vysielaní informovala, že z objektu neďaleko južného mesta Limassol okamžite vzlietli vojenské lietadlá. Opakovaný poplach na strategickej základni v Stredomorí naznačuje pretrvávajúce ohrozenie britských vojenských kapacít v regióne.
Aktualizácia 11:50 Po zabití iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú v americkej vláde pochybnosti o tom, či v krajine skutočne dôjde k zmene režimu. Podľa informácií agentúry Reuters sú vládni úradníci k možnosti rýchleho politického obratu skeptickí. Hoci Washington nadviazal kontakt s opozičnými lídrami, vrátane syna bývalého šacha Rezú Pahlavího, americké spravodajské služby odhadujú jeho šance na prevzatie moci ako veľmi nízke.
Podľa aktuálnych analýz je mocenský posun v Teheráne v blízkej budúcnosti nepravdepodobný, a to aj napriek eliminácii kľúčových postáv iránskej hierarchie.
Aktualizácia 11:31 Izraelské záchranné zložky informovali, že po najnovšej salve balistických rakiet vypálených z Iránu na centrálny Izrael nie sú hlásené žiadne obete ani zranenia. Izraelská armáda (IDF) následne oznámila, že civilisti v oblastiach, kde zneli sirény, môžu opustiť protiletecké kryty. Armáda však obyvateľov vyzvala k ostražitosti a odporučila im, aby sa aj naďalej zdržiavali v blízkosti bezpečných priestorov pre prípad ďalšieho ohrozenia.
Aktualizácia 11:28 V Tel Avive a v celej oblasti stredného Izraela boli aktivované varovné sirény z dôvodu prebiehajúceho iránskeho raketového útoku. Izraelské obranné sily (IDF) potvrdili, že ich systémy protivzdušnej obrany sú plne nasadené a pracujú na eliminácii prichádzajúcich hrozieb. Armáda vydala pokyn pre všetkých civilistov, aby sa okamžite uchýlili do krytov a zostali v nich až do odvolania.
Aktualizácia 11:25 Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Májid al-Ansárí v rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že Katar úspešne zneškodnil iránske útoky smerujúce na civilnú infraštruktúru. Podľa jeho slov bolo jedným z cieľov aj medzinárodné letisko. Al-Ansárí zdôraznil, že podobné agresívne kroky „nemôžu zostať bez odozvy“, čím naznačil možné odvetné opatrenia.
Hovorca zároveň potvrdil, že Katar v tejto chvíli neudržiava s Iránom žiadnu diplomatickú komunikáciu. Tento krok signalizuje vážne narušenie vzťahov, keďže Katar v minulosti často vystupoval ako kľúčový sprostredkovateľ v regióne.
Aktualizované 10:21 Vysokopostavený iránsky diplomat Rezá Nadžafí vyhlásil, že počas spoločných útokov Izraela a USA bola zasiahnutá strategicky kľúčová jadrové zariadenie v Natanze. Teheránsky zástupca pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni pred novinármi uviedol, že k útoku došlo už v nedeľu.
Tieto informácie sú v priamom rozpore s prehlásením šéfa MAAE Rafaela Grossiho. Ten len krátko predtým na mimoriadnom zasadnutí Rady guvernérov informoval, že agentúra nemá „žiadne indície“ o zásahoch alebo škodách na iránskych jadrových objektoch. Rozporuplné správy tak vnášajú nejasnosť do reálneho stavu iránskej nukleárnej infraštruktúry po spojeneckých náletoch.
Aktualizácia 11:17 Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Arafi zahynul počas leteckého útoku. K jeho eliminácii došlo v šokujúco krátkom čase – vo funkcii nestihol pôsobiť ani 24 hodín. Arafi bol do čela krajiny vymenovaný len včera po tom, čo predchádzajúci vodca prišiel o život pri izraelsko-americkej ofenzíve. Tento bleskový úder na najvyššie miesta iránskej hierarchie prehlbuje politický chaos v Teheráne a potvrdzuje extrémny dosah spojeneckých operácií.
Aktualizácia 11:14 Izraelské letectvo a námorníctvo od začiatku konfliktu úspešne zneškodnili už desiatky bezpilotných lietadiel vyslaných z Iránu. Podľa oficiálneho vyhlásenia armády (IDF) boli útočné stroje eliminované ešte pred dosiahnutím izraelského územia. Izraelské obranné sily zároveň zverejnili videozáznam, ktorý zachytáva moment, kedy posádka vojnového námorníctva zostrelila iránsky dron smerujúci k hraniciam krajiny.
Aktualizácia 10:46 Irán odštartoval už v poradí desiatu vlnu raketových úderov smerujúcich na Izrael, čo v celom regióne vyvolalo prudký nárast napätia a obáv. Kým v samotnom Izraeli sú obyvatelia chránení rozvinutým systémom protivzdušnej obrany a varovnými sirénami, kritická situácia je najmä na okupovanom západnom brehu Jordánu. Tamojší obyvatelia nemajú prístup k izraelským výstražným systémom, krytom ani k technológiám na zneškodňovanie striel, čo výrazne zvyšuje riziko civilných obetí.
Aktualizácia 10:43 Saudskoarabská štátna televízia informovala, že úrady pristúpili k dočasnému zastaveniu prevádzky v rafinérii Ras Tanura neďaleko mesta Dammám. Rozhodnutie prišlo bezprostredne po rannom útoku bezpilotných lietadiel. Ako už skôr potvrdil rezort obrany, v areáli strategického ropného zariadenia vypukol požiar po tom, čo naň dopadli trosky z dvoch zneškodnených dronov. Armáda ubezpečila, že útočné stroje boli úspešne zachytené ešte pred zasiahnutím primárnych cieľov.
Aktualizácia 10:40 Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vyhlásil, že agentúra nemá „žiadne indície“ o tom, že by pri americko-izraelských útokoch došlo k poškodeniu alebo zasiahnutiu jadrových zariadení v Iráne. Počas otvorenia mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov MAAE však priznal komunikačné problémy s Teheránom. „Úsilie o kontaktovanie iránskych regulačných úradov pokračuje, no zatiaľ bez odozvy. Dúfame, že tento nevyhnutný komunikačný kanál sa podarí čo najskôr obnoviť,“ uviedol Grossi.
Aktualizácia 10:37 Turecký minister obchodu Ömer Bolat oznámil, že krajina v pondelok dočasne pozastavila osobnú dopravu na troch kľúčových hraničných priechodoch s Iránom. Omedzenie sa týka lokalít Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy a Hakkari-Esendere. Podľa ministra je situácia na mieste pokojná a obchodná kamiónová preprava medzi oboma štátmi nateraz pokračuje bez prerušenia.
„Irán umožňuje svojim občanom návrat na vlastné územie cez Turecko. Turecko takisto povoľuje vstup svojim občanom a štátnym príslušníkom tretích krajín prichádzajúcim z Iránu,“ spresnil Bolat v príspevku na sociálnej sieti X. Minister však neuviedol, či ide o trvalé opatrenie alebo len krátkodobú reakciu na aktuálne dianie.
Aktualizácia 10:34 Štátna iránska tlačová agentúra Tasnim zverejnila mená ďalších popredných predstaviteľov ozbrojených síl, ktorí zahynuli počas izraelsko-amerických leteckých útokov na Irán. Podľa agentúry Tasnim sú medzi obeťami:
- Generálmajor milícií Basídž Šahíd Mohammad Šírází – náčelník štábu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.
- Generálmajor Revolučných gárd Saleh Asadí – zástupca náčelníka štábu pre spravodajské služby ozbrojených síl.
- Generálmajor a pilot Mohsen Darrebághí – zástupca veliteľa pre operačnú pripravenosť a podporu ozbrojených síl.
- Generálmajor Revolučných gárd Akbar Ebráhímzáde – zástupca náčelníka štábu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.
- Generálmajor Revolučných gárd Gholámrezá Rezáiján – šéf tajnej služby Faraj.
- Generálmajor Revolučných gárd Bahrám Hosejní Motlagh – vedúci oddelenia plánovania a operácií, zástupca vedúceho pre operácie generálneho štábu ozbrojených síl.
- Generálmajor Revolučných gárd Hassan Alí Tadžík – veliteľ oddelenia pohotovostných síl generálneho štábu.
Aktualizácia 10:12 Český premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že v súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe prijme Česká republika sériu bezpečnostných opatrení. Hoci predseda vlády nepovažuje za vhodné konkretizovať všetky kroky, spomenul posilnenie bezpečnostných zložiek v uliciach miest. Zároveň však novinárov ubezpečil, že v súčasnosti neexistujú žiadne indície o priamej hrozbe pre bezpečnosť Českej republiky.
Aktualizácia 10:06 Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ningová v pondelok potvrdila, že počas izraelsko-amerických útokov na Teherán prišiel o život občan Číny. Peking už skôr vyzval svojich občanov, aby Irán urýchlene opustili cez susedný Azerbajdžan, Arménsko, Turecko alebo Irak.
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I označil tieto útoky za neprijateľné a vyzval na okamžité prímerie. Čína je dlhodobo najväčším odberateľom iránskej ropy a aktuálna eskalácia napätia priamo zasahuje do jej strategických záujmov v regióne.
Aktualizácia 10:16 Ďalšie zábery havárie americkej stíhačky F-15
Aktualizácia 10:02 Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre stanicu ABC priznal nečakaný vedľajší efekt ofenzívy. USA mali pôvodne vytypovaných lídrov pre prechodnú vládu v Iráne, no ničivá sila útokov zasiahla aj ich. „Útok bol až príliš úspešný. Nikto z tých, o ktorých sme uvažovali, už nežije,“ uviedol Trump s tým, že mŕtvi sú aj kandidáti na druhom a treťom mieste v poradí. Prezident, ktorý predtým pre New York Times označil scenár zosadenia režimu po vzore Venezuely za „perfektný“, tak potvrdil totálnu elimináciu iránskych špičiek.
Aktualizácia 10:00 V regióne Perzského zálivu zostalo podľa aktuálnych odhadov odrezaných od sveta približne 300 000 ľudí. Na pomoc s ich evakuáciou už podľa dostupných informácií vysiela svoje špeciálne tímy Spojené kráľovstvo. Situáciu v doprave dramaticky zhoršil prebiehajúci konflikt, ktorý si počas prvých dní vyžiadal zrušenie viac ako 3 400 letov.
Prevádzku museli úplne pozastaviť kľúčové regionálne uzly vrátane medzinárodných letísk v Dubaji, Šardžá a Abú Zabí, ako aj letisko Hamad v katarskej Dauhe. Celkovo bolo v celom regióne nútene uzavretých šesť až sedem najvýznamnejších leteckých terminálov.
Aktualizácia 9:55 V dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí, oznámil v pondelok iránsky Červený polmesiac. Informuje o tom agentúra AFP, DPA a AP. „Pri sionisticko-amerických teroristických útokoch vykonaných v rôznych regiónoch našej krajiny bolo doposiaľ napadnutých 131 miest a, žiaľ, 555 našich krajanov prišlo o život,“ napísala humanitárna organizácia v príspevku na sociálnej sieti Telegram.
Aktualizácia 9:53 Izraelský minister obrany Jisrael Kac po nočných útokoch v Libanone vyhlásil, že ich cieľom bude aj vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim. Informuje o tom portál The Times of Israel (TOI).„Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí vysokú cenu za streľbu na Izrael a Naím Kásim, generálny tajomník Hizballáhu, ktorý o streľbe rozhodol pod tlakom Iránu, je odteraz cieľom eliminácie, “ napísal Kac na sociálnej sieti X.
Aktualizácia 9:47 Iránska organizácia Červený polmesiac oznámila, že vlna útokov realizovaná Spojenými štátmi a Izraelom si na území krajiny vyžiadala už najmenej 555 obetí. Podľa oficiálnych informácií zasiahli letecké údery rôzne oblasti po celom Iráne, čo viedlo k stratám na životoch v rámci aktuálne prebiehajúcej vojenskej operácie.
Aktalizácia 9:45 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pre stanicu Deutschlandfunk potvrdil, že Berlín sa do vojenských úderov na Irán nezapojí. Šéf nemeckej diplomacie však zdôraznil, že ak by došlo k priamemu napadnutiu príslušníkov Bundeswehru, nemeckí vojaci sa budú brániť. Wadephul zároveň varoval pred optimizmom ohľadom dĺžky konfliktu, keď už počas nedeľného večera avizoval, že vojna s Iránom nebude záležitosťou niekoľkých dní, ale potrvá podstatne dlhšie.
Aktualizácia 8:36 Rezort obrany Saudskej Arábie prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry SPA potvrdil, že dnes ráno boli nad ropným komplexom v meste Ras Tanura zachytené a zničené dve bezpilotné lietadlá. Drony sa podľa oficiálneho vyhlásenia pokúsili o útok na rafinériu, no armáda ich eliminovala ešte pred zasiahnutím cieľa.
„V dôsledku pádu trosiek počas zneškodňovania dronov vypukol malý požiar,“ uviedlo ministerstvo vo svojej správe. Rezort zároveň zdôraznil, že incident si nevyžiadal žiadne civilné obete ani zranenia a situáciu sa podarilo udržať pod kontrolou.
Aktualizácia 9:32 Televízia Al Džazíra zverejnila a overila autenticitu záberov, ktoré zachytávajú masívne kúdoly dymu stúpajúce z areálu ropného podniku v meste Ras Tanura. Toto strategicky dôležité stredisko sa nachádza na východe Saudskej Arábie. Incident v jednom z kľúčových uzlov energetickej infraštruktúry krajiny vyvoláva otázky o prípadnom útoku alebo technickej havárii v regióne.
Aktualizácia 9:30 Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že generálny tajomník Hizballáhu Naím Kásim sa stal prioritným cieľom izraelskej armády. Reagoval tak na nočné raketové a dronové útoky smerujúce na Izrael. „Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí za ostreľovanie Izraela vysokú cenu. Naím Kásim, ktorý o útokoch rozhodol pod tlakom Iránu, je od tejto chvíle označený za cieľ na elimináciu,“ napísal Katz v príspevku na sieti X.
Minister zároveň adresoval vedeniu hnutia ostré varovanie. „Každý, kto sa vydá cestou bývalého iránskeho vodcu Alího Chameneího, sa čoskoro ocitne spolu s ním v hlbinách pekla, po boku všetkých ostatných zlikvidovaných predstaviteľov osi zla,“ dodal šéf rezortu obrany.
Aktualizácia 9:25 Čína v pondelok vyzvala na prímerie a diplomatické rokovania, ktoré by ukončili konflikt na Blízkom východe. Potvrdila, že v súvislosti s prebiehajúcimi útokmi v Iráne zomrel jeden čínsky občan. Upozornila na to agentúra AFP. „Najnaliehavejšou úlohou je zastavenie vojenských operácií a zabránenie rozšírenia konfliktu,“ uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na tlačovej konferencii. Vyzvala tiež na „riešenie prostredníctvom dialógu a rokovaní“.
Aktualizácia 9:24 Nemecko sa nebude podieľať na vojenských útokoch na Irán. Stanici Deutschlandfunk to dnes povedal nemecký minister zahraničia Johann Wadephul. Vojaci nemeckej armády sa podľa neho ale v prípade napadnutia budú brániť. Už v nedeľu večer Wadephul vyhlásil, že vojna s Iránom bude trvať dlhšie ako len niekoľko dní.
Aktualizácia 9:12 Z Letiska Praha dnes aerolínie zrušili 17 letov, všetky do destinácií na Blízkom východe. Zároveň z Prahy ráno odleteli dva repatriačné lety pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú. Jeden mieri do ománskeho Maskatu, druhý do mesta Salála. ČTK to oznámila hovorkyňa letiska Denisa Hejtmánková. Zrušené spoje mali letieť napríklad do Tel Avivu, Dubaja, Abú Zabí či Dauhy. "Cestujúci už s tým počítajú a na letisko väčšinou vôbec nejazdia. Situácia predsa len trvá už niekoľko dní, ľudia sú s ňou oboznámení," podotkla hovorkyňa. Napríklad v nedeľu bolo z pražského letiska zrušených viac ako 30 letov.
Aktualizácia 9:11 Útok Spojených štátov a Izraela na Irán zvyšuje riziko destabilizácie na Blízkom východe aj hrozbu masovej migračnej vlny či energetickej krízy, povedal pred dnešným rokovaním koaličnej rady novinárom šéf SPD a Snemovne Tomio Okamura. Činy iránskeho režimu odmieta, ale nemali by podľa neho znamenať, že neplatí medzinárodný poriadok a nemusí sa dodržiavať Charta OSN.
Aktualizácia 9:02 Cyperský prezident Nikos Christodulidis potvrdil, že britskú základňu Akrotiri na ostrove zasiahol v noci na pondelok iránsky dron Šáhid. Spôsobil podľa neho „menšie materiálne škody“, píše o tom agentúra AP a AFP.
Aktualizácia 9:00 Podľa oficiálnych vyjadrení kuvajtských úradov došlo v tomto štáte v Perzskom zálive k zrúteniu niekoľkých armádnych strojov USA. Hovorca kuvajtského rezortu obrany informoval, že posádky lietadiel nehodu prežili. Bližšie okolnosti ani konkrétne príčiny týchto havárií však hovorca nateraz nešpecifikoval.
Aktualizácia 8:50 Podľa oficiálneho vyhlásenia iránskych revolučných gárd, ktoré zverejnila štátna televízia, sa cieľom desiatej vlny útokov stal vládny komplex v Tel Avive. Raketové údery smerovali aj na bezpečnostné a armádne strediská v Haife a zasiahli tiež oblasť východného Jeruzalema. Práve túto časť mesta s prevahou arabského obyvateľstva si Palestínčania nárokujú ako metropolu svojho budúceho štátu. Teherán spresnil, že pri tejto operácii nasadil balistické strely typu Chajbar.
Aktualizácia 8:41 Zastupiteľský úrad USA odporučil americkým občanom zdržiavajúcim sa v Kuvajte, aby z dôvodu rizika raketových a dronových náletov nevychádzali von. Podľa bezpečnostných pokynov by sa mali ľudia zdržiavať na najnižších podlažiach budov, vyhýbať sa blízkosti okien a v prípade zaznenia sirén alebo výbuchov okamžite vyhľadať bezpečný úkryt.
Aktualizácia 8:39 Izraelské obranné sily sprístupnili verejnosti čerstvé vizuálne materiály, ktoré zachytávajú elimináciu iránskych odpaľovacích rámp pre balistické rakety a ďalších strategických objektov. Armáda zároveň potvrdila, že počas uplynulej noci realizovala sériu leteckých náletov priamo na hlavné mesto Teherán.
Aktualizácia 8:30 Vojenskú základňu Brigád Hizballáhu (Katáib Hizballáh) v Iraku zasiahli tri nové útoky, uviedol v pondelok pre agentúru AFP zdroj z proiránskych milícií. Iné zdroje agentúry informovali, že útokom čelili aj letiská v Bagdade a Arbíle. Podľa zdroja z Katáib Hizballáh zasiahli najnovšie útoky jednu z hlavných bášt tejto ozbrojenej šiitskej skupiny. Od začiatku izraelsko-americkej operácie proti Iránu bola opakovane terčom útokov, píše AFP.
Aktualizácia 8:29 Čínsky lodný gigant Cosco nariadil svojim lodiam v Perzskom zálive alebo smerujúcim do tohto zálivu, aby hľadali „bezpečné vody“. Doprava na vodnej ceste je paralyzovaná po víkendových americko-izraelských útokoch na Irán a jeho reakcii voči americkým spojencom v regióne. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizácia 8:20 Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že boje proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh môžu pokračovať ešte mnoho dní. Informuje o tom agentúra AFP. „Začali sme ofenzívnu akciu proti Hizballáhu. Musíme byť pripravení na niekoľko dní bojov, na mnoho dní,“ uviedol Zamir vo videu zverejnenom po vlne izraelských útokov v Libanone. Podľa tamojších úradov si útok Izraela vyžiadali najmenej 31 mŕtvych a 149 zranených.
Aktualizácia 8:07 V Jeruzaleme sa dnes skoré ráno ozvalo niekoľko výbuchov a rozzneli sa sirény. Armáda krátko predtým varovala, že Irán vypálil smerom na Izrael ďalšie rakety, informovala agentúra AFP. Explózie boli počuť tiež v oblasti Tel Avivu v centrálnej časti Izraela. Nad letiskom v Irbieli v severnom Iraku, kde sú rozmiestnené americké sily, boli zostrelené tri ozbrojené drony, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na izraelské bezpečnostné zdroje.
Aktualizácia 8:05 Ceny ropy dnes prudko rastú pre obavy, že americko-izraelské útoky na Irán povedú k obmedzeniu dodávok suroviny trh. Severomorská ropa Brent si okolo 07: 45 SEČ pripisovala zhruba osem percent a pohybovala sa v blízkosti 79 dolárov za barel. Obchodníci sa obávajú, že konflikt môže narušiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza asi pätina globálnych dodávok ropy.
Aktualizácia 8:02 Libanonské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo prvé údaje o obetiach po izraelských útokoch. Útoky boli reakciou na zapojenie Hizballáhu do vojny. Podľa ministerstva bolo zabitých 31 ľudí. Tieto čísla nie je možné nezávisle overiť.
Aktualizácia 7:55 Po sérii iránskych útokov stúpal v pondelok ráno z budovy veľvyslanectva Spojených štátov v Kuvajte kúdol čierneho dymu. Ambasáda vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma, píše agentúra AFP a AP. „Nad Kuvajtom pretrváva hrozba raketových a dronových útokov. Nechoďte na veľvyslanectvo. Ukryte sa vo svojom bydlisku na najnižšom dostupnom poschodí a ďalej od okien. Nevychádzajte von,“ vyhlásilo veľvyslanectvo s tým, že tak robia i jeho zamestnanci.
Aktualizácia 7:39 Švajčiarsko v nedeľu vyzvalo na návrat k diplomacii v reakcii na odvetné útoky Iránu v Perzskom zálive. Vo štvrtok sa v Ženeve uskutočnili rozhovory medzi Teheránom a Washingtonom, informuje agentúra AFP. Švajčiarsky prezident Guy Parmelin v nedeľu na platforme X vyhlásil, že „všetky strany musia chrániť civilistov a civilnú infraštruktúru, okamžite zmierniť napätie a vrátiť sa k diplomacii“.
Aktualizácia 7:27 Potvrdenie útoku na britskú vojenskú základňu by mohlo byť obzvlášť dôležité, pretože podľa článku 5 NATO sa útok na jedného člena považuje za útok na všetkých, ale aby sa do konfliktu zapojili aj ostatní členovia NATO, napadnutá krajina by musela formálne uplatniť článok 5.
Aktualizácia 7:25 Americký prezident Donald Trump sľúbil pomstu za smrť troch mŕtvych amerických vojakov a oznámil možné nové straty: „Bohužiaľ, pred koncom ich pravdepodobne bude viac. Tak to je.“ „Amerika pomstí ich smrť a zasadí najťažšiu ranu teroristom, ktorí vyhlásili vojnu civilizácii,“ dodal.
Taktiež vyhlásil, že americko-izraelské útoky na Irán boli správne a nevyhnutné na odstránenie „krvilačného teroristického režimu vyzbrojeného jadrovými zbraňami. Tieto neprípustné hrozby nebudú pokračovať,“ povedal Trump.
Aktualizácia 7:23 Americká stíhačka F-15 sa v pondelok ráno zrútila v Kuvajte. Pilotovi sa podarilo bezpečne katapultovať. Irán oznámil, že jeho sily lietadlo zostrelili.
Aktualizácia 7:10 Najmenej 31 ľudí zomrelo a 149 ďalších utrpelo zranenia v dôsledku izraelských útokov na území Libanonu, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP a AP. Libanonský rezort zdravotníctva vyhlásil, že „izraelské nepriateľské nálety“ na južné predmestia Bejrútu a južné časti Libanonu „podľa počiatočných údajov viedli k zabitiu 31 občanov a zraneniu 149 občanov“.
Aktualizácia 6:50 Irán pokračuje tretí deň v útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive, v reakcii na americko-izraelské útoky, pričom výbuchy hlásili v pondelok ráno v Dubaji, Dauhe aj Manáme. Novinári agentúry AFP okrem toho informovali aj o výbuchoch v Jeruzaleme. „Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Aktualizácia 6:48 "V reakcii na ostreľovanie Štátu Izrael zo strany Hizballáhu izraelská armáda v súčasnosti podniká údery na ciele spojené s Hizballáhom," uviedla armáda na Telegrame s tým, že Hizballáh koná v mene Iránu a začal paľbu na Izrael a jeho civilné obyvateľstvo. Neskôr oznámila, že zasiahla dvoch vysokopostavených predstaviteľov Hizballáhu v oblasti Bejrútu a južného Libanonu.
Aktualizácia 6:45 Irán nebude vyjednávať so Spojenými štátmi, uviedol dnes tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v reakcii na správy o možnom obnovení rozhovorov s Washingtonom. Informovali o tom agentúry. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyjadril súhlas s možným rokovaním s tými iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili americké a izraelské údery z uplynulých dní.
Aktualizácia 6:30 Trosky rakety zostrelenej protivzdušnou obranou dopadli v Bahrajne na loď a spôsobili požiar. Jeden človek zomrel a dvaja boli zranení, uviedlo dnes bahrajnské ministerstvo vnútra.
Aktualizácia 6:25 Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny od soboty zničila 154 iránskych striel a viac ako 500 dronov. Informovala o tom dnes agentúra DPA. Podľa ministerstva obrany SAE bolo zničených 152 iránskych balistických striel, dve strely s plochou dráhou letu a 506 útočných dronov. Celkovo Irán vyslal na SAE 167 striel a 541 dronov.
Izrael zaútočil na južné predmestia Bejrútu
Libanonské štátne médiá uviedli, že Izrael zaútočil na južné predmestia Bejrútu, zatiaľ čo militantné hnutie vyhlásilo, že na Izrael udrelo raketami a dronmi. Podľa vyjadrenia tak skupina urobila v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Novinári AFP hlásili niekoľko hlasných výbuchov v libanonskej metropole. Armáda Izraela už skôr informovala, že zachytila jeden útok z Libanonu, zatiaľ čo ostatné projektily dopadli na otvorené priestranstvá. Podľa armády neboli hlásené žiadne zranenia osôb či škody.
Libanonský premiér Nawáf Salám odsúdil raketovú paľbu na Izrael. „Bez ohľadu na to, kto je za útok zodpovedný, raketová paľba z južného Libanonu je nezodpovedným a podozrivým činom, ktorý ohrozuje libanonskú bezpečnosť a dáva Izraelu zámienku na pokračovanie vo svojich útokoch,“ napísal Salám na platforme X.
Libanon a Izrael uzavreli prímerie v roku 2024, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy obviňujú z jeho porušovania. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Hizballáh vyjadril solidaritu s Iránom.
Britskú leteckú základňu na Cypre zasiahol dron, uviedol podľa médií Londýn
Dron v noci na dnes zasiahol základňu britského letectva na Cypre, uviedlo ministerstvo obrany v Londýne podľa stanice Sky News a agentúry PA. Ministerstvo neoznámilo, kto bezpilotný prostriedok vyslal. Pri incidente neďaleko prístavného mesta Limasol nebol nikto zranený a podľa cyperských úradov vznikli iba malé škody.
Izrael a Spojené štáty začali v sobotu ráno vojenskú operáciu proti Iránu. Americký prezident Donald Trump ju vysvetľoval ako snahu zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Ten v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Iránske štátne médiá potvrdili zabitie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Britské lietadlo zostrelilo iránsky dron
Londýn v nedeľu oznámil, že britské lietadlo Typhoon zostrelil iránsky dron smerujúci na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uviedol, že Británia vyhovela žiadosti Washingtonu, aby Spojené štáty mohli využiť britské základne na útok na iránske odpaľovacie zariadenia. Zdôraznil však, že zapojenie Británie do vojenskej operácie proti Iránu má výlučne obranný charakter.
"Naše ozbrojené sily reagujú na pravdepodobný útok dronu na základňu Kráľovského letectva (RAF) Akrotiri na Cypre o polnoci miestneho času (v nedeľu o 23.00 H SEČ)," citovala z vyhlásenia ministerstva stanica Sky News. Raf podľa neho na základne na Cypre presúva dodatočné zdroje vrátane protidronových systémov, stíhačiek F-35 a radarových systémov.
Podľa cyperského spravodajského portálu Cyprus Mail, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, narazil "malý dron" na letiskovú plochu základne. Podľa prvotných informácií vznikla "malá materiálna škoda". Cyperský portál Politis zverejnil video z oblasti mimo základne, na ktorom sú počuť sirény. Britský minister obrany John Healey v nedeľu varoval pred hrozbou "zintenzívňujúcich sa náhodných iránskych odvetných útokov". Stanici Sky News povedal, že dve iránske strely boli odpálené smerom na Cyprus. Podľa vlády Cypru, ktorý je členskou krajinou EÚ, ale nie NATO, však tieto správy nezodpovedajú skutočnosti.