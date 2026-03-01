Jaro Slávik v centre útokov v Dubaji: Musel OPUSTIŤ miesto, kde žije... MRAZIVÝ dôvod!

DUBAJ - Jaro Slávik musel opustiť časť v Dubaji, v ktorej žije. Z jeho slov vám prejde mráz po chrbte...
Jaro Slávik je v centre útokov Dubaji, tak ako mnohí iní. Svojim fanúšikom sa prihovoril prostredníctvom sociálnej siete. „Som okej, ďakujem, že sa staráte," upokojil všetkých, ktorí mu písali správy. „Dubaj bol ostreľovaný, nie je to príjemné, lietajú rakety cez tú časť, kde bývam, cez Marinu, pretože na konci tej cesty je prístav, ktorý je cieľom útokov," opísal situáciu z prvej ruky.
Ako uviedol, nikto nebol zaskočený a protivzdušná obrana funguje podľa jeho slov výborne. „Nemôžete spať pokojne, keď počujete výbuchy nad svojimi hlavami, takže pokojne sa nespalo," pokračoval s tým, že musel opustiť miesto, kde žije. Rázne rozhodnutie učinil po tom, ako pri ňom zasiahli dron. „Keď som videl, ako zasiahli dron kúsok od miesta, kde som stál, tak som si povedal, že treba zdvihnúť kotvy a odišiel som," priznal.
Pomoc mu poskytli kamaráti. Všetkým však odkázal, že netreba robiť paniku a všetko sa deje v mene väčšieho dobra. „Keď niečo padne na zem, tak sú to úlomky zostrelených rakiet a nie rakety alebo drony," objasnil. Už predtým vraj zažil podobné situácie. „Nepríjemný pocit, neprospieva to duševnému zdraviu," dodal. „Verím, že Dubaj po 28. februári vyjde z tejto skúsenosti silnejší, pevnejší a zomknutejší," uzavrel.