Fico chcel zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu: REAKCIA šéfa SEPS všetko mení!

BRATISLAVA - Samotná politická výzva premiéra Roberta Fica nestačí na zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu. Uviedol to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Odvoláva sa pritom na odpoveď, ktorú dostal od šéfa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Martina Magátha.
Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu minulý pondelok s tým, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane. Podľa slovenského premiéra išlo o prvé recipročné opatrenie proti Ukrajine pre nepriateľské akty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Fico mu vyčítal, že neboli obnovené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba a videl za tým politiku. Ukrajina však vysvetlovala, že ropovod je poškodený.
Kroky premiéra vyvolali vlnu odporu v radoch opozície. Opozičný poslanec za SaS Ondrej Dostál sa ešte minulý týždeň obrátil na generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Martina Magátha a adresoval mu výzvu, aby spoločnosť nepodliehala politickým tlakom Roberta Fica. Odpoveď od šéfa SEPS dostal teraz a podľa Dostála vedenie strategického štátneho podniku neodpovedalo priamo, že Ficovi nevyhovie, "jasne však zdôraznilo fakty, ktoré Ficov populizmus stavajú mimo realitu."
"Sme viazaní Európou, nie tlačovkami z úradu vlády. SEPS uvádza, že koná v súlade s právnym poriadkom SR a Európskej únie a dodržiava nariadenie EÚ o vnútornom trhu s elektrinou. Svojvoľné politické ´vypínanie´ cezhraničných tokov by mohlo byť v rozpore s európskymi pravidlami a našimi záväzkami," uviedol Dostál.
Podľa Dostála tiež rozhoduje technika a trh, nie stranícka centrála. "Prideľovanie kapacít prebieha podľa záväzných európskych sieťových pravidiel a harmonizovaných trhových mechanizmov. Ak je prenos technicky možný a prebieha v rámci platných pravidiel, nejde o politickú otázku, ale o regulovaný proces," tvrdí. Generálny riaditeľ ho mal tiež zároveň ubezpečiť, že SEPS bude konať výlučne v medziach svojho zákonného mandátu ako odborná a regulovaná inštitúcia.
"Inými slovami: rozhodovanie o tokoch elektriny nemá byť politickou objednávkou, ale otázkou zákona, regulácie a technických pravidiel. Z toho zároveň vyplýva, že samotná politická výzva premiéra nestačí na zastavenie dodávok. Robert Fico môže na tlačovkách rozprávať čokoľvek. No ak by chcel dosiahnuť zastavenie dodávok, musel by prijať formálne a právne obhájiteľné rozhodnutie a niesť zaň plnú zodpovednosť – doma aj v Európskej únii," zhrnul Dostál. Vyjadrenie SEPS považuje za dôležité potvrdenie toho, že energetika sa má riadiť pravidlami, nie politickými gestami. "Je však potrebné pozorne sledovať ďalšie kroky v tejto veci. Odbornosť, zodpovednosť a dlhodobé záujmy Slovenska musia stáť nad krátkozrakým politikárčením," dodal.