Sú z nich rozkošné parťáčky: Osirelé medvedie sestry robia pokroky! Poriadne prekvapili aj ošetrovateľov

BOJNICE - Sú roztomilé a darí sa im dobre. Zoologická záhrada v Bojniciach zverejnila nové informácie o medvedích sestrách, ktoré sa do ich opatere dostali potom, ako bola ich matka zastrelená v lese pri Ružomberku dvojicou mužov.
Malé medvedie sestry sa do zoo dostali, keď mali približne mesiac. V tomto veku sú zraniteľné a vo voľnej prírode plne odkázané na matku. Sami ošetrovatelia boli po ich prijatí opatrní. Ošetrovateľky mali pri nich nepretržitú službu. Každé dve hodiny sa snažili mláďatá nakŕmiť, masírovali im brušká a stimulovali vylučovanie, tak ako by to prirodzene robila ich matka. Žiaľ, jedno z mláďat, medvedí samček, mal zápal pľúc a neprežil. Jeho dve sestry však statočne bojovali a podľa informácií, ktoré pravidelne zverejňuje bojnická zoo, sa majú dobre.
Koncom týždňa absolvovali kontrolné vyšetrenia na veterinárnej klinike. "Sme veľmi radi, že zatiaľ vyzerá byť všetko na dobrej ceste. Medvieďatá ale i naďalej ostávajú pod kontrolou veterinárneho lekára. Ďakujeme za podporu," povedala zoo.
Veľká chvíľa nastala, keď jedna z malých medvedíc prvýkrát otvorila oči. Dnes prišlo však ešte väčšie prekvapenie, ktorým sa zoo ihneď pochválila. "Pôvodne sme vám chceli oznámiť, že aj druhá malá medvedica otvorila oči. Ale dnes počas kŕmenia zistili ošetrovateľky, že obom mláďatám sa objavili už aj prvé zuby," uviedli. Okrem toho začínajú byť malé samice aj stále viac aktívne.
Medvedicu zastrelili, napadla muža
Tento prípad vyvolal veľkú vlnu emócií a rozdelil spoločnosť. Incident sa odohral v polovici februára, keď sa dvojica mužov pri Ružomberku vybrala do hory, údajne na kontrolu ťažby. So sebou mali aj psa plemena západosibírska lajka. Ide o loveckého psa, ktorý sa používa práve na durenie medveďov. Obaja mali so sebou aj krátke guľové zbrane. Medvedica mala na dvojicu zaútočiť. Poškodený muž sa mal brániť a viackrát na ňu vystreliť, otcovi na pomoc pribehol syn, ktorý na medvedicu tiež strieľal. 56-ročný muž skončil v nemocnici. Ich lovecký pes na mieste uhynul.
Ukázalo sa, že zastrelená medvedica mala tri mladé, tie našli v neďalekom brlohu.Tie boli odnesené a umiestnené do rehabilitačnej stanice Národnej zoo Bojnice. Ich stav nebol dobrý, v čase prijatia boli dehydratované a mali nízku hmotnosť. 24 hodín denne sa o ne starali ošetrovatelia. Žiaľ, napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého zhoršoval a tak sa zoologická záhrada rozhodla pristúpiť k eutanázii.