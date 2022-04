Ďalšie ruské barbarstvo, horšie ako Buča?: Zdemolované mesto Boroďanka, diery v panelákoch a zúfalé pohľady!

BOROĎANKA/KYJEV - Podobné scény sme mnohí videli len v tragických vojnových filmoch, no dnes sa už na toto všetko, bohužiaľ, pozeráme cez optiku krutej reality. Odchod ruských vojsk zo severu Ukrajiny odhaľuje čoraz väčšie a väčšie škody, ktoré okupanti počas marcového obdobia spôsobili a po fotografiách z Mariupoľa či Buče sme dnes svedkami tragických obrázkov aj z mesta Boroďanka neďaleko Kyjeva.

Doterajšie správy pritom hovoria, že ruské sily dosiaľ v neďalekom hlavnom meste Kyjeve poškodili 167 domov, 44 škôl, 11 administratívnych budov, 26 materských škôl a jeden sirotinec. Ruské útoky okrem toho zasiahli aj dve športové a päť sociálnych zariadení, 17 zdravotníckych a desať kultúrnych centier a 48 objektov dopravnej infraštruktúry. "V Kyjeve je to dnes už bezpečnejšie, avšak hrozba leteckých útokov stále pretrváva," varovalo mesto vo vyhlásení s tým, že obyvatelia, ktorí z Kyjeva odcestovali, by sa zatiaľ vracať nemali.

Najmenej 1563 civilistov bolo zabitých a 2213 utrpelo zranenia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vyplýva to z údajov Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) zverejnených v stredu, informuje televízia CNN.

© Zoznam/mszTASRFacebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine