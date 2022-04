Hovorca Kremľa prekvapil: Rusko prvýkrát priznalo problémy na Ukrajine a obrovské straty

KYJEV/MOSKVA - Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu prišlo zhruba o 18.900 vojakov, uviedla dnes ukrajinská armáda. Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov neskôr v rozhovore so stanicou Sky News pripustil, že Rusko na Ukrajine utrpelo značné straty, aj keď Moskva zatiaľ potvrdila iba 1351 padlých vojakov. O raste strát ukrajinských síl dnes informovalo aj ruské ministerstvo obrany. Podobné informácie uvádzané oboma bojujúcimi stranami nemožno nezávisle overiť.

Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Máme značné straty, je to pre nás obrovská tragédia," vyhlásil Peskov v britskej Sky News. Hovorca Kremľa tiež vyhlásil, že Moskva stiahla svoje vojenské jednotky z okolia Kyjeva a Černihivu, aby preukázala dobrú vôľu pri rusko-ukrajinských rokovaniach. K Mariupolu Peskov povedal, že obliehané mesto je súčasťou takzvaných ľudových republík v ukrajinskom Donbase, ktorých nezávislosť na Kyjeve Moskva uznala krátko pred svojím vpádom do susednej krajiny.

Ruská armáda od začiatku "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva nazýva vojenskú inváziu na Ukrajinu, hlási okrem iného zničenie 125 lietadiel, 93 vrtuľníkov, 413 bezpilotných lietadiel, 227 protilietadlových raketových systémov, 1987 tankov a ďalších 8 a mínometov. Podľa agentúry TASS to v utorok oznámil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

ČTKFacebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine