Botanický POKLAD po 31 rokoch: Liberec zažíva SENZÁCIU, ktorú naposledy videli ľudia v minulom storočí!

LIBEREC - V Botanickej záhrade v Liberci vykvitla po 31 rokoch Doryanthes palmeri. Ide o impozantnú rastlinu z východnej Austrálie známu tiež ako obria oštepová ľalia. Jej kvitnutie je výnimočnou udalosťou, ktorá sa nemusí opakovať celé desaťročia. Informovala o tom hovorkyňa záhrady Radka Kuchtová.
"Kvetenstvo začalo zo stredu mohutnej listovej ružice vyrastať na začiatku leta 2025. Odvtedy záhradníci jeho vývoj pozorne sledujú. Teraz sa návštevníci môžu stať svedkami jedinečného momentu, keď rozkvitne rastlina, ktorá kvitne iba raz za život," uviedla Kuchtová.
Ako dlho impozantná rastlina pokvitne, libereckí záhradkári len odhadujú. "Dĺžka kvitnutia záleží od počasia, ale predpokladáme, že by kvet mohol návštevníkov tešiť aspoň jeden mesiac. Potom bude ešte niekoľko týždňov tvoriť semená," uviedla kurátorka zbierky austrálskych rastlín Blanka Nouzáková.
Doryanthes palmeri vytvára až niekoľko metrov vysoké súkvetie s výraznými červenými kvetmi. "Zaujímavosťou je, že na svoj prvý a zároveň posledný kvet čaká mnoho rokov, niekedy aj viac ako desaťročie. Všetku energiu dlhodobo ukladá do mohutných listov a koreňového systému, aby ju následne investovala do jediného spektakulárneho kvitnutia," uviedla Kuchtová.
Po odkvitnutí odumrie
Vo svojej domovine rastie táto rastlina na skalnatých svahoch a v otvorenej krajine Nového Južného Walesu, kde láka opeľovačov predovšetkým z radov vtákov. V Liberci naposledy vykvitla v roku 1995, ešte v starom skleníku záhrady. "V novej botanickej záhrade, ktorej výstavba bola dokončená po roku 2000, kvitne táto rastlina vôbec po prvý raz. Súčasný exemplár je pravdepodobne potomkom vtedajšej rastliny," uviedla Kuchtová.
Po odkvitnutí materská rastlina odumrie. Spravidla však zanecháva dcérske ružice, ktoré môžu pokračovať v jej životnom cykle. "Ak by rastlina dcérsku odnož nezanechala, v zázemí už sú pripravené tri osemročné semenáčky, ktoré by mohli súčasnú rastlinu v expozícii Australis vystriedať," dodala hovorkyňa záhrady.