BEJRÚT - Libanonskou metropolou Bejrút v pondelok večer otriasli silné explózie. Národná spravodajská agentúra (NNA) informovala o nových úderoch izraelskej armády na južnú časť metropoly, ktorá je baštou proiránskeho hnutia Hizballáh. Libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ) doplnil, že v hlavnom meste a jeho okolí bolo počuť najmenej päť ohlušujúcich výbuchov. Podľa OLJ k tomuto poslednému náletu došlo bez akéhokoľvek varovania zo strany izraelskej armády.
Izraelská armáda v pondelok podvečer oznámila, že v rámci svojej vlny útokov v Libanone zasiahla viac než 70 cieľov hnutia Hizballáh vrátane zariadení na odpaľovanie rakiet a skladov zbraní na juhu Libanonu.
Varovania a zásahy v regiónoch
Vo vyhlásení izraelskej armády sa uvádza, že v priebehu pondelka vydala 18 varovaní, ktorými ľudí v blízkosti potenciálnych terčov útokov vyzvala, aby sa presunuli do bezpečia. Terče útokov sa nachádzali v južnom Libanone, údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, známych ako bašta Hizballáhu. Väčšina zasiahnutých budov sa nachádza v oblastiach, kde podľa zistení armády boli pobočky organizácie al-Kard al-Hasan, ktorá je považovaná za finančnú a ekonomickú vetvu hnutia Hizballáh.
Ako je známe, al-Kard al-Hasan oficiálne funguje ako nezisková organizácia, ktorá poskytuje pôžičky, sociálnu a zdravotnú pomoc prevažne šiitským komunitám v Libanone. Hizballáhu však zároveň slúži ako ekonomický nástroj, ktorý mu umožňuje udržiavať lojalitu svojich podporovateľov a financovať politické, sociálne a vojenské aktivity.
Zabitý veliteľ PID
Pri izraelských útokoch v Libanone bol v pondelok na svitaní zabitý aj Adham Adnan al-Osmán, známy aj ako abú Hamza, ktorý pôsobil v Libanone ako veliteľ ozbrojeného krídla islamistickej organizácie Palestínsky islamský džihádu (PID) - Brigád al-Kuds. PID sú spojencom palestínskeho hnutia Hamas a libanonského Hizballáhu.
Raketová a dronová odveta
Tretí deň americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu libanonské šiitské hnutie Hizballáh v noci na pondelok vypálilo smerom na Izrael „salvu rakiet a roj dronov“. Tento útok Hizballáh označil za pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život pri izraelských a amerických útokoch z 28. februára.
Izrael v odvete zaútočil na južné predmestie Bejrútu, ktoré je známe ako bašta Hizballáhu, a na južný Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že terčom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že izraelská armáda je pripravená zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe.
„Túto kampaň ukončíme nielen útokom na Irán, ale aj zasadením zničujúceho úderu Hizballáhu,“ vyhlásil počas návštevy izraelských jednotiek nasadených na severnej hranici Izraela s Libanonom. „Naše posolstvo je jasné a rezonuje po celom Blízkom východe: zaútočíme na všetkých teroristických vodcov a frakcie, ktoré sa postavia proti nám. Dokázali sme to a budeme to dokazovať aj naďalej,“ dodal.