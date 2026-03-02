Obrovský comeback roka! Ďurovčík vracia na scénu Duchoňa a... bude to veľké

BRATISLAVA - Sezóna návratov naberá na obrátkach a tentoraz ide o poriadnu hudobnú bombu. Režisér Ján Ďurovčík, ktorý oslavuje 55. narodeniny a zároveň 40 rokov na umeleckej scéne, vyslyšal neutíchajúce prosby divákov.
Tí sa totiž dodnes nevedeli zmieriť s tým, že megahitová šou The Duchon´s sa pred dvomi rokmi skončila. A tak prichádza pokračovanie, ktoré má byť ešte väčšie, veľkolepejšie a emotívnejšie.
Prvá časť projektu sa stala najúspešnejšou šou posledných rokov a doslova odštartovala novú vlnu záujmu o legendárneho Karol Duchoň. „Šou The Duchon´s 1 bola najúspešnejšia šou posledných rokov. Ona odštartovala tú novú vlnu záujmu o Karla Duchoňa. Kedysi dávno pripomenul Karla Duchoňa Kuly skladbou V dolinách, potom dlho nič a potom prišla šou The Duchon´s, vďaka ktorej vznikli ďalšie inscenácie,“ povedal pre Topky.sk režisér Ján Ďurovčík. Jeho piesne začali opäť znieť naprieč generáciami a mladí objavili hlas, ktorý mnohí označujú za jeden z najväčších, aké Slovensko malo.
Tentoraz však nejde o obyčajnú reprízu. „Aby si diváci prišli na svoje, tak sme len nezopakovali starú šou, ale vybrali sme tie najväčšie highlighty zo starej šou a doplnili ich o nové hity, ktoré v jednotke neboli,“ prezradil Ďurovčík. Diváci sa môžu tešiť na megahity ako S úsmevom, Jediná či Primášovo srdce. „Všetko v nových aranžmánoch Tona Popoviča s veľkolepým zvukom a s hviezdnym Patrikom Vyskočilom," vytešuje sa režisér. „Doplnili sme aj ďalšie mladé tváre. Ľudia sa môžu tešiť na obrovskú šou, ale hlavne na prejavenie úcty tomuto hlasovému géniovi Slovenska,“ dodal.
A pozor, ako to už v Sezóne návratov býva, pôjde o limitovaný počet predstavení. V Bratislave si budú môcť fanúšikovia vychutnať The Duchon´s 2 len dvakrát, potom sa celý projekt presunie na veľkolepé turné po slovenských mestách.