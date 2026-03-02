Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Vojenské fiasko Teheránu? V snahe zablokovať svetovú ropu si potopili vlastnú loď! Posádka bojovala o život

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X)
TEHERÁN – Snaha Iránu o totálnu blokádu Hormuzského prielivu sa zmenila na nečakané fiasko. V napätej situácii, kedy iránske Revolučné gardy podľa svedectiev pália na všetko, čo sa pohne, zasiahli aj ropný tanker „Skylight“. Paradoxom je, že loď podľa amerických úradov prevážala práve iránsku ropu. Kým sa tanker po útoku potápa, svetoví lodní giganti v panike sťahujú svoje plavidlá.

Hormuzský prieliv sa v nedeľu zmenil na dejisko totálneho chaosu. Irán v odvete za americko-izraelské útoky vyhlásil vodnú cestu za uzavretú. V bojovom ošiali však podľa viacerých zdrojov Teherán doplatil na vlastnú agresivitu.

Ropný tanker Skylight, plaviaci sa pod vlajkou Palau, sa stal terčom útoku len pár míľ od ománskeho prístavu Khasab. Po zásahu vypukol na palube požiar a loď sa začala potápať. Iróniou osudu je, že Skylight figuruje na sankčnom zozname USA ako súčasť tzv. „tieňovej flotily“, ktorú Irán využíva na obchádzanie sankcií pri vývoze svojej ropy.

Podľa informácií ománskych úradov za útokom stoja práve iránske sily. V snahe potrestať každého, kto poruší ich zákaz plavby, si tak zrejme zlikvidovali plavidlo, ktoré im pomáhalo plniť štátnu pokladnicu. Na palube bolo 20 členov posádky, ktorých zachraňovali ománske sily. Štyria ľudia utrpeli zranenia.

Lodní giganti v panike utekajú

Správy o streľbe v prielive vyvolali okamžitú reakciu. Čínsky lodný gigant Cosco nariadil svojim lodiam v Perzskom zálive alebo smerujúcim do tohto zálivu, aby hľadali „bezpečné vody“.

Štátna firma so sídlom v Šanghaji bola poslednou z niekoľkých veľkých lodných skupín, ktoré v oblasti oznámili pozastavenie prevádzky od soboty, keď iránske Revolučné gardy vyhlásili Hormuzský prieliv za uzavretý.

„Plavidlá, ktoré už vstúpili do Perzského zálivu, po dokončení operácií... dostali pokyn, aby sa presunuli do bezpečných vôd a zakotvili,“ uviedla spoločnosť Cosco Shipping Lines v nedeľnom vyhlásení.

Lode smerujúce do Perzského zálivu „boli upozornené, aby uprednostnili bezpečnosť plavby, pričom opatrenia zahŕňajú zníženie rýchlosti, presun do bezpečných vôd alebo čakanie na ďalšie pokyny na určených chránených kotviskách“. Ďalší lodní giganti vrátane Maersk a MSC oznámili pozastavenie prevádzky v regióne už predtým.

