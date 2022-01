Princ Andrew sa rázne rozhodol: Následník trónu vrátil kráľovnej všetky vojenské hodnosti

LONDÝN - Britský princ Andrew, ktorý v Spojených štátoch čelí občianskej žalobe Američanky Virginie Giuffreovej v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia, sa vzdal všetkých svojich čestných vojenských hodností, ako aj kráľovského patronátu nad charitatívnymi organizáciami. Oznámil to vo štvrtok Buckinghamský palác, píše agentúra AFP.

"So súhlasom kráľovnej a po dohode s ňou boli vojenské hodnosti a kráľovské patronáty vojvodu z Yorku prinavrátené kráľovnej (Alžbete II.)," uvádza sa vo vyhlásení.

K tomuto rozhodnutiu došlo po tom, čo viac ako 150 veteránov ozbrojených síl zaslalo kráľovnej list so žiadosťou o zbavenie princa Andrewa všetkých jeho vojenských titulov, približuje agentúra AP.

Princ Andrew, druhý syn kráľovnej Alžbety II., sa bude v spomínanej kauze sexuálneho obťažovania obhajovať ako súkromná osoba, dodal palác v Londýne.

Skutok sa mal stať ešte v roku 2001

Giuffreová tvrdí, že v 17 rokoch ju teraz už zosnulý miliardár a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein a jeho priateľka Ghislaine Maxwellová "zavliekli" do Európy a nútili tam k pohlavnému styku so svojimi bohatými a vplyvnými známymi, vrátane princa Andrewa. Toho zažalovala v auguste za to, že ju údajne viackrát sexuálne napadol v roku 2001, keď mala 17 rokov. K útokom podľa nej došlo v nehnuteľnostiach patriacich Epsteinovi a Maxwellovej. Newyorský sudca zamietol v stredu žiadosť princa Andrewa o zrušenie Giuffreovej žaloby.

Žalobu popiera

Princ Andrew obvinenia dlhodobo popiera a tvrdí, že s Giuffreovou nikdy nemal pohlavný styk. Hoci princ zatiaľ nie je obžalovaný zo spáchania trestného činu, pre škandál okolo jeho priateľstva s Epsteinom bol v roku 2019 pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny.