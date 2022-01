KORONAVÍRUS Variant deltakron možno neexistuje: Má ísť o výsledok chybnej analýzy

"Tieto genómy sú veľmi pravdepodobne len artefaktmi," povedal pre DPA Richard Neher z Bazilejskej univerzity vo Švajčiarsku. Vedec vysvetlil, že pri sekvenovaní genómu variantu delta je skúmaný segment často veľmi slabý a preto je veľmi náchylný na kontamináciu.

Podobný názor na údajný nový kombinovaný variant má aj popredná epidemiologička zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Maria Van Kerkhoveová. "Kombinácia vírusov/variantov sa nenastáva. Deltakron je pravdepodobne len výsledkom kontaminácie počas sekvenovania," uviedla Van Kerkhoveová v pondelok na sociálnej sieti Twitter a zároveň vyzvala aby sa názov "deltakron" na označenie kombinácie variantov delta a omikron nepoužíval.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN