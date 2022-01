KORONAVÍRUS Vedci určili päť dôvodov, prečo by sme sa nemali báť OMIKRONU

NEW YORK - Po celom svete stúpajú čísla infikovaných novým variantom omikron. Tento stav však viacero odborníkov po jeho lokalizácii v Južnej Afrike predpovedalo. V teto súvislosti ale varujú pred prehnanou panikou a uvádzajú dôvody, prečo by omikron nepredstavuje až takú hrozbu, ako napríklad delta.

Omikron má slabší priebeh ako delta. Pľúca sú teda postihnuté menej, ale na druhej strane sa šíri rýchlejšie, pretože je infekčnejší. Spravodajský portál Fox News píše, že pokiaľ sa bude situácia v USA vyvíjať podobným tempom, tak v priebehu budúceho mesiaca vlna omikronu pominie. Do úvahy sa berie aj fakt, že v krajine je približne päť až desaťkrát viac prípadov než toľko, koľko je oficiálne zaznamenaných. Dôvod je jednoduchý, a síce nedostatok rýchlotestov, ktoré sa dajú spraviť aj doma. Americkí odborníci prichádzajú s niekoľkými bodmi, ktoré odporúčajú prečítať si najmä tým, ktorých už chytá z tohto stavu beznádej.

Zastavme politické boje

Všetky hádky, demonštrácie či politické boje ohľadom vakcín, opatrení a očkovania by sa mali zastaviť. Všetci by sme sa už mali zhodnúť na tom, že ochranné rúška sú v uzavretých priestoroch a na miestach s väčším počtom ľudí veľkou ochranou, najmä pokiaľ ide o infekčnejšie varianty.

Zdroj: SITA/AP Photo/Adrienne Surprenant

Dištančná výučba a homeoffice? Prečo?

Školy a podniky by mali ostať otvorené, inak sa to odrazí na ekonomike a v neposlednom rade aj na celkovej psychickej stránke spoločnosti. Ak budú ľudia len zavretí doma a jediným útočiskom sa stane príroda, nie všetci dokážu fungovať takýmto spôsobom. Neexistuje žiadny pádny dôvod na to, aby sa deti učili doma namiesto toho, aby sedeli v školskej lavici.

Zdroj: Getty Images

Imunitu nezískame len vakcináciou

Verejné zdravie nie je len o tom, že som zdravý po fyzickej stránke. Patrí sem aj psychika. Bývalý riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Robert Redfield sa počas rozhovoru pre SiriusXM vyjadril, že okrem klasickej vakcíny, ktorá posilňuje náš imunitný systém, potrebujeme nabrať aj imunitu, ktorú získame po prekonaní vírusu. "Samozrejme to po infekcii nevyzerá s nami najlepšie, ale po prekonaní sa naša imunita ešte viac posilní".

Zdroj: Getty Images

Lieky a rýchlotesty

Američania sa okrem toho odvolávajú aj na administratívu Joea Bidena, ktorá by mala na trh uviesť viac liekov na boj proti koronavírusu. Hovorí sa najmä o Sotrovimabe a Paxlovide, ktoré sú schopné bojovať proti omikronu. Každá domácnosť by mala disponovať aj rýchlotestami. Negatívny výsledok takéhoto testu je kľúčom k návratu do práce a školy.

Strach je najhorší nepriateľ

Strach a hystériu vieme najlepšie prekonať tak, že budeme robiť veci a správať sa ako počas bežného dňa. Prejavujme si medzi sebou láskavosť namiesto hnevu. Musíme sa sami naučiť, ako odolať strachu pred koronavírusom.