Nová štúdia vyvrátila mýtus: Účinnosť jednej z vakcín, ktorou sa očkuje aj na Slovensku, je vyššia

WASHINGTON - Vakcína AstraZeneca je predsa len účinnejšia, ako sa pôvodne predpokladalo. To nedávno zistili americkí vedci vo veľkej klinickej štúdii. Výrobca chce teraz namiesto núdzového schválenia požiadať o všeobecné schválenie v USA.

Nikto ju už takmer nechcel. AstraZeneca bola mnohými považovaná za vakcínu druhej triedy. K strate jej obľúbenosti boli na začiatku očkovania početné diskusie o vedľajších účinkoch vakcíny. Skutočnosť, že jej účinnosť bola nižšia ako účinnosť Biontech/Pfizer alebo Moderny, odradila mnoho ľudí, ktorí chceli byť očkovaní.

Nová štúdia však teraz dospela k záveru, že účinnosť môže byť o niečo vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo. Klinická štúdia s viac ako 34-tisíc ľuďmi, ktorú farmaceutický výrobca uskutočnil s americkými vedcami z Univerzity Johna Hopkinsa, zistila: Vakcína chránila až v 74 percentách pred chorobou. A u ľudí vo veku 65 a viac rokov sa táto účinnosť dokonca zvýšila na 83,5 percenta.

Spoločnosť vo svojich prvých klinických štúdiách, ktoré viedli k schváleniu vakcíny, uviedla iba účinnosť okolo 70 percent. Nové výsledky štúdie sa objavili v stredu v New England Journal of Medicine. Ide o štúdiu fázy 3 výrobcu vakcíny.

Údaje od viac ako 34-tisíc účastníkov

Vedci analyzovali údaje od viac ako 34-tisíc testovaných osôb z USA, Čile a Peru. V podskupine 17 600 z nich dostalo dve dávky vakcíny s odstupom približne jedného mesiaca. Neboli medzi nimi žiadne závažné alebo kritické symptomatické ochorenia covid. Naopak, osem takýchto prípadov sa vyskytlo medzi približne 8500 účastníkmi v podskupine s placebom. Okrem toho dvaja ľudia zomreli na následky infekcie.

Anna Durbin, výskumníčka vakcín na Univerzite Johna Hopkinsa a jedna z vedúcich štúdií, pre agentúru Reuters uviedla, že výsledky sú "pozitívnym prekvapením". Obdobie štúdie trvalo od 8. augusta 2020 do 15. januára 2021. V tomto čase ešte nebol prítomný delta variant a alfa variant koronavírusu sa šíril len pomaly. Výsledky štúdie sa teda vzťahujú predovšetkým na pôvodné druhy Sars-CoV-2.

Ako je to s deltou?

O účinku oxfordskej vakcíny proti delte však už boli zverejnené ďalšie údaje. V júni to analyzovali vedci z britského zdravotníckeho úradu Public Health England (PHE) a zverejnili to ako predtlačovú štúdiu. V súlade s tým by mala byť ochrana pred infekciou proti variantu Delta okolo 60 percent za predpokladu, že boli podané dve dávky vakcíny. Riziko vážneho priebehu je však znížené o 92 percent.

Iná štúdia publikovaná v New England Journal of Medicine zistila ochranný účinok 67 percent pri dvoch dávkach vakcíny Astrazeneca.