Poľsko zažíva štvrtú vlnu KORONAVÍRUSU: Krajina prekonala hranicu tisíc prípadov denne

Poľsko v stredu prekonalo hranicu 1000 nových denných prípadov infekcie, čo naposledy hlásilo na jar. "Štvrtá vlna sa stala skutočnosťou," povedal vo štvrtok Kraska pre verejnoprávny Poľský rozhlas 24. "Dnes je druhý deň, keď máme nad 1000 prípadov, presne 1208, takže tento stúpajúci trend jednoznačne nastal," uviedol s tým, že týždenná miera rastu je 24 percent. "Žiaľ, a toto číslo ma trápi ešte viac, zomrelo 27 ľudí," doplnil Kraska.

"Myslím si, že... ľudia, ktorí váhajú s očkovaním, by sa mali vybrať do očkovacích centier a dať si vpichnúť vakcínu, keďže to je jediná zbraň, ktorá nás môže chrániť pred obrovským dôsledkom štvrtej vlny," varoval námestník ministra. Proti ochoreniu COVID-19 je v Poľsku úplne zaočkovaná len polovica z 38 miliónov obyvateľov.

Kraska tiež povedal, že východné a juhovýchodné vojvodstvá Poľska sú súčasnou vlnou koronavírusu zasiahnuté najťažšie, pretože je tam nízka miera zaočkovanosti obyvateľstva, a napríklad vo východopoľskom Lubelskom vojvodstve je už obsadených 50 percent všetkých lôžok vyčlenených pre pacientov s covidom. Námestník ministra tiež informoval, že takmer všetci covidoví pacienti neboli zaočkovaní, len jedno percento z nich absolvovalo vakcináciu.