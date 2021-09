Taliban chce mať oficiálne diplomatické vzťahy s Nemeckom: Mali by opäť otvoriť ambasádu

"Chceme intenzívne a oficiálne diplomatické vzťahy s Nemeckom," povedal hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag.

Nemci boli podľa Mudžáhida v Afganistane vždy vítaní. Aj v čase existencie kráľovstva pred asi sto rokmi urobili v Afganistane veľa dobrého. "Potom sa, žiaľ, pridali k Američanom. To je však teraz odpustené," povedal Mudžáhid. Hovorca Talibanu tiež konštatoval, že Nemecko je odkázané na rokovania s Talibanom, pretože po skončení vojenskej evakuačnej operácie chce z Afganistanu dostať ďalších ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Wali Sabawoon

Spolkový minister zahraničných vecí Heiko Maas pred niekoľkými dňami povedal, že ak by to bolo politicky možné a pokiaľ to bezpečnostná situácia dovolí, Nemecko by malo v Kábule opäť otvoriť svoju ambasádu. Zároveň zdôraznil, že tento krok neznamená uznanie vlády Talibanu.

Nemecká vláda po triumfálnom postupe Talibanu ambasádu v Kábule zatvorila. Veľvyslanec Markus Potzel bol vyslaný na rokovanie s islamistami do katarskej metropoly Dauha. Taliban tam má zriadenú svoju politickú kanceláriu, ktorá fakticky pôsobí ako ministerstvo zahraničných vecí. Prví predstavitelia Talibanu sa však už z Dauhy vrátili do Afganistanu.