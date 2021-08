VIDEO Napätie v Afganistane sa stupňuje: Taliban strieľal do davu demonštrantov, hlásené sú aj obete

Televízia al-Džazíra informovala, že na mieste prišli o život najmenej dvaja ľudia a 12 ďalších sa zranilo. Televízii CNN sa správy o obetiach potvrdiť bezprostredne nepodarilo. Taliban sa podľa CNN k incidentu bezprostredne nevyjadril.

NEW - Taliban militants open fire at protesters waving the national flag in #Jalalabad, the fifth-largest city of Afghanistan. 2 dead, at least 10 injured so far.pic.twitter.com/5g8uzSJH0b