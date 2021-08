VIDEO Hrozná tragédia v parku: Matka bránila dcérku pred útokom straky! Päťmesačné dievčatko zomrelo

BRISBANE - Iba päťmesačné dievčatko zomrelo v nedeľu po útoku agresívnej straky v parku v austrálskom Brisbane. Matka sa svoju malú Miu snažila ochrániť a držala ju na rukách, no zakopla a spadla aj s dieťaťom v náručí. Dievčatko pri páde utrpelo poranenie hlavy a po prevoze do nemocnice zomrelo.

Mnoho miestnych obyvateľov uviedlo, že zažili podobné incidenty s operencom, po ktorých im zostali krvavé zranenia. Jedna matka povedala, že jej deti napadol ten istý vták a mali poranenia na lícach, veľmi blízko očí, napriek tomu, že mali prilby.

Podľa portálu Courier Mail niektorí tvrdia, že to už predtým oznámili mestskej rade, ale až do smrti malého dievčatka neboli podniknuté žiadne kroky na premiestnenie zvieraťa. Dvaja pracovníci mestskej rady v Brisbane straku v pondelok o 15.00 h chytili, dali do klietky a postavili výstražné značky.

Primátor Adrian Schrinner v utorok na tlačovej konferencii k tragickej smrti uviedol, že rada spolupracuje s políciou na zistení toho, čo sa stalo. "Túto situáciu je pravdepodobne nemožné predvídať, ale vieme, že ak môžeme urobiť čokoľvek, aby sme zabránili opakovaniu tejto situácie, urobíme to," povedal.

Podľa odborníkov strmhlavé útoky majú na svedomí iba samce straky a dopúšťajú sa ich iba v zriedkavých prípadoch. Je to technika využívaná vtákmi na obranu svojich hniezd.