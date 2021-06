Smrtiaci incident za volantom: Vodička ukázala mužovi prostredník, zastrelil jej dieťa (†6)!

Pred dvoma týždňami sa v americkom meste Orange odohrali hrozné scény. Muž nedal prednosť v jazde vodičke osobného automobilu na viacprúdovej ceste, ktorá mu ukázala prostredník. Potom sa všetko odohralo veľmi rýchlo.

Aiden Leos zomrel po streľbe do auta jeho matky. Údajný strelec utiekol vo svojom vozidle bezprostredne po čine v piatok ráno na diaľnici 55, uviedla kalifornská diaľničná polícia. Presné pozadie zatiaľ nie je známe.

Strelec musel dostať záchvat hnevu

Spúšťačom bola zrejme nebezpečná zmena jazdného pruhu. Ako informuje britský The Sun, žena ukázala mužovi prostredník po tom, čo jej muž nedal prednosť. Vodič sa nahneval a pištoľou vystrelil niekoľko rán na auto ženy.

Chlapec v detskej sedačke bol zasiahnutý

Chlapec sedel v detskej sedačke, keď ho trafila guľka. Stále nie je jasné, koľko výstrelov padlo. Podľa The Sun sestra chlapca opísala plač, ako jej matka „držala svojho malého chlapca, keď zomrel“, a že „bola preto veľmi zničená“. „On jej povedal: ´Mami, bolí ma brucho,´ tak šla a zobrala ho a on ju zakrvácal,“ povedala sestra a vzlykala. Záchranári previezli dieťa do nemocnice, kde bolo neskôr vyhlásené za mŕtve. Polícia požiadala prípadných očitých svedkov o ďalšie informácie.

Podozrivý bol zatknutý

Dva týždne po tragédii zatkli dve podozrivé osoby. 24-ročná a 23-ročná osoba boli v nedeľu vzaté do väzby v meste Costa Mesa, približne 13 kilometrov juhozápadne, informovala kalifornská diaľničná polícia. Očakáva sa, že budú obvinené z vraždy.

Po incidente sa údajne vďaka darom odmena za informácie zvýšila na 500-tisíc dolárov. Polícia poďakovala obyvateľstvu za „neopísateľnú vlnu sympatií" a stovkám vodičov, ktorí pomohli vyšetrovateľom nájsť podozrivých.