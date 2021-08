FOTO Matke (†30) trvala radosť z narodeného bábätka len dve fotky: Potom sa jej rodine zrútil svet!

Osem mesiacov tehotná a nakazená koronavírusom bola Kristen McMullenová hospitalizovaná v melbournskej nemocnici. Jej príznaky sa zhoršili. Dostala zápal pľúc a podstúpila núdzový cisársky rez. Jej dcéra Summer sa narodila 27. júla - o týždeň skôr, ako sa plánovalo. Informujú o tom miestne médiá.

"Bol to jej sen mať dieťa a rodinu. Keith je jej životná láska," uviedol Kristenin strýko James. A jej teta Melissa Syversonová hovorí: „Kristen ju chvíľu držala v náručí. Existujú dva obrázky, na ktorých drží Summer, potom musela ísť na jednotku intenzívnej starostlivosti, pretože mala dýchacie komplikácie.“

Kristen bola nakoniec napojená na pľúcnu ventiláciu a zomrela 6. augusta.

Rodina neuviedla, či bola McMullenová predtým očkovaná. "Naozaj sme si mysleli, že keď bola mladá, plná energie a úplne zdravá, ona to zvládne," hovorí Melissa Syversonová. „Urobila všetko pre dieťa a dala všetko pre boj s touto chorobou. Choroba, bohužiaľ, vyhrala. To je úplne hrozné," dodal strýko James Syverson.

Delta variant sa rýchlo šíri

Vysoko nákazlivý variant vírusu delta sa v súčasnosti v USA rýchlo šíri. Spôsobil, že počet úmrtí za posledné dva týždne stúpol o 89 percent, pričom klesal na celom svete. USA už majú najvyššiu úmrtnosť na koronavírus na svete: Po infekcii od začiatku pandémie zomrelo viac ako 616-tisíc ľudí.

Najmä floridské nemocnice v súčasnosti bojujú s rýchlo rastúcim počtom pacientov. „Naše detské nemocnice sú úplne preťažené,“ povedala pre CNN Aileen Martyová, odborníčka na infekčné choroby z Florida International University.

Mnoho očkovacích skeptikov poukazuje na to, že vakcíny proti koronavírusu v USA majú zatiaľ iba núdzové schválenie. Podľa poradcu prezidenta Fauciho by najdôležitejšie vakcíny mohli byť čoskoro konečne schválené. „Dúfam, že to tak bude v auguste,“ povedal virológ pre NBC.

S osudom Kristen by rodina McMullenovcov chcela poslať odkaz ďalším tehotným ženám: Mali by sa o seba starať a riadiť sa pokynmi lekárov, aby sa vyhli prenosu vírusu a v dôsledku toho potenciálne neprišli o život.

Rodina založila tiež účet na GoFundMe na pokrytie liečebných nákladov a finančnej pomoci Keithovi, ktorý je teraz slobodným otcom.