Ekologická katastrofa na obzore: Tony grónskeho ľadu sa začali extrémne rýchlo topiť, voda z nich by pokryla Floridu

Topenie ľadu v Grónsku podrobne monitoruje dánsky server Polar Portal. Z jeho dát vyplýva, že okrem utorka dosiahlo topenie ďalšieho vrcholu vo štvrtok, kedy zmizlo 8,4 miliardy ton ľadu. Podľa WMO je to síce čo do hmotnosti menšie množstvo ako v roku 2019, kedy ľad topil ešte rýchlejšie, teraz ale topenie zasahuje ďaleko väčšiu oblasť.

"Topenie ľadov dosiahlo obrovské rozmery a pravdepodobne zmení podobu Grónska, pretože v najbližších rokoch len urýchli ďalšie roztápanie a s ním spojené stúpanie hladiny oceánu," citoval denník The Guardian glaciológa Marka Tedesco z americkej Kolumbijskej univerzity.

Sezóna topenia ľadovcov v Grónsku trvá spravidla od júna do augusta. Tento rok už podľa Polar Portal od júna zmizlo vyše 100 miliárd ton ľadu. "Ťažko povedať, či to ohľadom topenia tento rok bude rekordný rok, ale nad ľadovcami je teraz množstvo teplého a vlhkého vzduchu, ktorý topenie urýchľuje," uviedol Brad Lipovský z univerzity vo Washingtone.

Greenland lost enough ice on Wednesday to cover Florida in 2 inches of water.



It lost 27 billion tons of ice this week, the third major melting event this decade.



Melting is up 60% since the 1990s: In the 2010s, the Earth lost 1.2 trillion tons of ice every year. pic.twitter.com/JjO6G1qJeV