VIDEO Satelitné snímky odhalili hrozivý jav: Na Antarktíde zrazu zmizlo obrovské jazero

Štúdia publikovaná v Geophysical Research Letters zistila, že obrovské jazero pokryté ľadom vo východnej Antarktíde v júni 2019 zmizlo. Túto udalosť zachytili experti pomocou radarových snímok. Domnievajú sa, že váha roztopenej vody (voda uvoľnená topením snehu alebo ľadu) sa akumulovala v hlbokom jazere a praskla pod ňou ľadová vrstva. Tento jav sa nazýva hydrofraktúra. Odhaduje sa, že do oceánu takto odtieklo 600 až 750 miliónov kubických metrov vody. Po odvodnení sa na mieste jazera na povrchu ľadovej vrstvy nachádzala kráterovitá priehlbina s rozlohou asi 11 kilometrov štvorcových. Táto povrchová priehlbina, známa ako ľadová čiara, obsahovala zlomené zvyšky ľadovej pokrývky.

"Domnievame sa, že váha vody nahromadená v tomto jazere vytvorila trhlinu v ľadovej vrstve pod ním, pričom táto hydrofraktúra viedla k odtoku vody do oceánu," vysvetlil autor štúdie Roland Warner, glaciológ z Tasmánskej univerzity. Vedci zatiaľ nevedia, čo presne bolo príčinou tejto udalosti. Mohol by to byť dôsledok otepľovania podnebia v okolí Antarktídy, no na vyslovenie takéhoto záveru je podľa nich ešte príliš skoro.

Pri svojom skúmaní použili fotky z radarového satelitu Landsat 8. Jav zachytil aj satelit ICESat-2, ktorý je súčasťou Pozemského pozorovacieho systému. "Je vzrušujúce sledovať, ako nám ICESat-2 ukazuje podrobnosti o procesoch, ktoré sa vyskytujú na ľadovej pokrývke v takom jemnom priestorovom meradle," uviedla spoluautorka Helen Amanda Frickerová, glaciologička v Scrippsovom inštitúte oceánografie. Vysvetlila, že povrchová roztopená voda na ľadových vrstvách môže spôsobiť ich zrútenie, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu hladiny mora. Je preto potrebné porozumieť procesom, ktoré oslabujú ľadové vrstvy. Vedci tvrdia, že budúcnosť novovzniknutej "doliny" je neistá, aj keď sa v nej môže opäť nahromadiť roztopená voda z okolitých ľadových plôch.