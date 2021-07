FOTO Dievča (†15) neposlúchlo mamu: Potajomky si urobilo piercing! Skončilo sa to tragicky

RIO DE JANEIRO - Túžba po piercingu obočia sa pre mladú Brazílčanku skončila smrťou. Pretože jej matka bola proti, 15-ročné dievča si tajne s pomocou kamarátky zapichlo šperk do tváre. Výsledkom bol zápal. O desať dní bola Izabela Eduarda de Sousa mŕtva.

Tínedžerka z juhovýchodnej Brazílie neposlúchla zákaz svojej matky, pretože chcela mať za každú cenu piercing v obočí. Proti boli aj ďalší členovia rodiny, ale dievčaťu to bolo jedno. Prišla kamarátka a obočie jej prepichla. Dievčatá nepoužili dezinfekciu zjavne zo strachu, že by to potom príliš pálilo.

Závažné príznaky zápalu sa objavili iba tri dni po zákroku. Okolie očí Izabele veľmi opuchlo a bola prevezená do nemocnice. Tam utrpela štyri zástavy srdca. Jej telo odmietlo cudzí predmet a jej zdravotný stav sa dramaticky zhoršil. Nakoniec bola prijatá do inej lepšie vybavenej nemocnice.

Zdroj: Getty Images

Nepomohla ani intenzívna starostlivosť

Pätnásťročné dievča skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti, bolo intubované a strávilo týždeň v nemocnici. Telo ale nakoniec boj s ťažkou infekciou prehralo. Rodinu taká rýchla smrť študentky ohromila. "Toto je výzva od tety, ktorá stratila veľmi krásnu, výnimočnú neter. Počúvajte svojich rodičov, svoje tety a strýkov a svojich starých rodičov,“ povedala členka rodiny týždeň po smrti Izabely.

Lekári uviedli, že dievča by pravdepodobne osleplo na oko, nad ktorým si nechalo urobiť piercing. Takýto zákrok by určite mali vykonávať odborníci s príslušnými skúsenosťami.