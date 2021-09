VIDEO Snúbenci (22, 23) sa vybrali autom naprieč USA: Záhadné zmiznutie a desivý objav v divočine!

Laundrie a Petová sa podľa portálu BBC vydali spoločne Fordom Transit na dobrodružný výlet. Vyrážali z Long Islandu na východnom pobreží a do novembra mali v pláne doraziť do Oregonu. Vo videu na YouTube, ktoré má už viac ko 2,3 milióna zhliadnutí, možno vidieť, ako sa usmievajú, bozkávajú a behajú po plážach. Potom však muselo prísť k niečomu nečakanému. Prvého septembra sa totiž mladík vrátil sám s bielou dodávkou do domu svojich rodičov v North Porte na Floride bez svojej snúbenice. O desať dní neskôr rodina Petitovej oznámila jej nezvestnosť. Potom sa zrazu vyparil aj mladík bez toho, aby hovoril s políciou.

V sobotu prehľadalo viac ako 50 policajtov, agentov FBI a príslušníkov ďalších agentúr rezerváciu Carlton v oblasti Sarasota na Floridne s rozlohou 24-tisíc akrov. Použité boli drony, psy a terénne autá. "Jeho rodina hovorí, že sa domnieva, že do oblasti vstúpil začiatkom tohto týždňa," uviedla v nedeľu polícia z North Portu. Hovorca verí, že Laundrie by mohol v rezervácii nejaký čas prežiť. "Určite sa pripravujeme na všetky rôzne možnosti, ale naším cieľom je nájsť ho a priviesť ho späť do North Portu," povedal podľa The Guardian Josh Taylor.

Vo Wyominigu našli telo mladej ženy

Pátracia akcia po mladíkovi výsledok zatiaľ nepriniesla, no rodičia Gabby Petitovej sa už dozvedeli zlú správu. Agenti FBI pátrajúci v národnom parku Grand Teton vo Wyomingu v nedeľu objavili „ľudské pozostatky v súlade s popisom“ mladej ženy. Práve tu došlo k poslednému známemu telefonickému kontaktu nezvestnej s rodinnými príslušníkmi. Totožnosť ešte musí na 100% potvrdiť forenzné vyšetrovanie. Príčina smrti nebola dosiaľ stanovená. Brian Laundrie nie je zatiaľ hľadaný pre zločin, ale iba ako záujmová osoba.

Polícia a FBI vyzývajú verejnosť, ktorá sa v čase od 27. do 30. augusta pohybovala v kempingovej oblasti Spread Creek v národnom parku vo Wyomingu a bola v kontakte s Gabby, alebo videla v tejto oblasti inkriminovanú dodávku, aby sa s nimi podelila o informácie.

Pred zmiznutím Gabby došlo k incidentu

Dva týždne predtým, ako sa Petitová stratila, zastavila 12. augusta polícia v meste Moab v južnom Utahu dodávku, ktorá prekročila rýchlosť a narazila do obrubníka. Malo vraj ísť aj o prípad násilia medzi snúbencami. Polícia zverejnila zábery z kamery, na ktorých Gabby plače a sťažuje sa dôstojníkom na duševné zdravie. Povedala tiež, že pár sa častejšie hádal. Policajti odporučili dvojici stráviť noc oddelene, ale nepodali žiadne obvinenia. Zatiaľ nie je známe, čo sa presne odohralo.