Tragédia v Chorvátsku, ďalšia smrť v rozpálenom aute: Viezol syna (†5) do škôlky, osudný telefonát!

Otec zabudol dieťa v aute, popoludní už bolo mŕtve.

Zdroj: YouTube/ CROPIX

ZÁHREB - V utorok sa v malom chorvátskom mestečku odohrala strašná tragédia. Profesionálny vojak viezol svojho päťročného chlapca do škôlky, keď mu zrazu volali z práce. Mal by sa okamžite hlásiť na úrade a on úplne zabudol, že jeho syn je stále v aute. Až popoludní vyšlo najavo, že chlapec nebol nikdy odovzdaný do materskej školy. Vtedy však už bola pre dieťa akákoľvek pomoc zbytočná.