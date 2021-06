Tragická smrť mladej mamičky z Nitry (†39): Terézia zomrela deň po očkovaní, preverujú možný súvis

Archívne video

Na nitrianskej radnici držali minútu ticha za ich zosnulú, len 39-ročnú kolegyňu Teréziu. Tá mala byť deň pred smrťou plná života, no o niekoľko hodín bola mŕtva. Podľa informácií mynitra.sme.sk bola žena so svojím manželom okolo obeda na očkovaní. Išlo o druhú dávku vakcíny Pfizer proti koronavírusu. Napriek tomu, že po prvej dávke nemala žiadne alebo len mierne reakcie, po druhej bola mŕtva. Mnohí sa teraz preto boja ísť na druhú dávku očkovania a smrť Terézie dávajú do súvislosti práve s vakcínou.

"Samozrejme, že to mnohí spájajú s očkovaním. Podľa mojich informácií malo ísť o druhú dávku vakcíny Pfizer," povedal pre portál zdroj. Podľa neoficiálnych informácií však jej smrť s očkovaním nesúvisela, avšak na oficiálne stanovisko si budú musieť počkať. "V uvedenom prípade boli indikované laboratórne vyšetrovacie metódy, na základe výsledkov ktorých bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prípad konzultovať so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Následne vám môže úrad poskytnúť stanovisko," povedala pre portál hovorkyňa ÚDZS Erika Kováčiková.

K smrti mamičky dvoch maloletých detí sa vyjadril aj hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. "Všetkých na meste nás dnes hlboko zasiahla správa o nečakanom úmrtí našej kolegyne. Sme otrasení a zronení z jej náhleho odchodu. Aj prostredníctvom médií nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť jej rodine, priateľom a blízkym," povedal Holúbek.

Máme sa báť očkovania?

Podľa Štátne úradu pre kontrolu liečiv k dnešnému dňu sú evidované tri úmrtia v kauzálnej súvislosti s vakcínami. Jeden človek zomrel po podaní vakcíny Pfizer, druhý po Moderne a tretí po vakcíne AstraZeneca. Z toho pri Pfizeri a Moderne išlo o 79-ročných ľudí, ktorí mali viaceré diagnózy.

Podľa ŠÚKL nežiadúce účinky po očkovaní prispeli k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu. Iné to je ale pri vakcíne Astrazeneca, po ktorej zomrela mladá žena. "Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený," uvádza ŠÚKL. Podĺa odborníkov benefity vakcíny stále presahujú ich riziká a očkovanie je jediná cesta ako poraziť pandémiu koronavírusu.