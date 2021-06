Ďalšia obeť tornáda na Morave? Strašidelné detaily smrti učiteľky Marie! Zrútil sa na ňu dom

HODONÍN - Tornádo, ktoré sa rozpútalo na Morave, má zrejme ďalšiu obeť. Vyplýva to z oznámenia hodonínskeho gymnázia. Škola zverejnila, ich učiteľka Marie M. je ďalšou obeťou smrtiaceho živla. Ďalšími obeťami tornáda sú aj dvojročné dievčatko či tehotná žena.

Ako píše stránka blesk.cz, okrem materiálnych škôd si vyžiadalo tornádo šesť obeťí. Má ísť o štyroch mužov, jeden z nich bol známym vinárom, o dvojročné dievčatko a tehotnú Slovenku Martinu. Teraz k nim asi pribudne meno učiteľky Marie M.

"Priskočím, vyvetráme ... rozsvietime si veľké salónne ... Ty si expert, ty máš riešenie ... Hviezda prichádza, nemá prezuvky, hviezda odchádza ... Každý absolvent hodonínskeho gymnázia si pri týchto legendárnych hláškách iste spomenie na ich autorku - našu vždy usmievavú a energickú kolegyňu RNDr. Marii M., učiteľku matematiky a zemepisu. Maruškin život bohužiaľ vo štvrtok tragicky ukončilo vyčíňanie tornáda," uviedla to škola na svojich stránkach na Facebooku.

Zdroj: Facebook/ GOAH Hodonín, oficiální stránky

Hodonínsky hajtman Jan Grolich nemal informácie o smrti učiteľky. "Tú informáciu nemám, nepočul som o tom, nemám žiadne informácie o ďalších mŕtvych alebo nezvestných už dávno," povedal podľa blesk.cz hajtman.

Naopak riaditeľ hodonínskeho gymnázia Jiří Hubačka informácie o smrti učiteľky pre blesk.cz potvrdil slovami: "Odišla do záhradného domčeka pri Hodoníne a zavalilo ju to. Našli jej telo, ale neboli zrejme schopní ho identifikovať."

Smrť pedagogičky zasiahla mnohých jej súčasných a bývalých žiakov. Blesk.cz citoval aj niekoľko ich statusov na sociálnych sieťach.

"Veľmi nekonformný a inšpirujúci pedagóg. Mám taký dojem, že keby vedela, ako zomrie, dosť by ju to pobavilo. Tornádo. V Hodoníne ... .R.I.P.," napísala na Twitteri Zuzana. "Nezabudnuteľná, jedinečná, príklad toho, ako sa to má robiť ... ona bola jedným z dôvodov, prečo som vyštudovala geografiu na UK, jej nadšenie a prístup boli unikátne," spomína Majka.