Muž (66) vraždu úradníčky v Prahe neľutuje: Vulgárnosti na súde! Štátnu zástupkyňu nazval ropuchou

PRAHA - Jiřího Dvořáka, ktorého polícia obvinila z vraždy zamestnankyne pražského úradu práce a z ďalších trestných činov, poslal vo štvrtok súd do väzby. Informoval o tom český portál iDNES.cz. Postrelená žena pri útoku utrpela vážne zranenia a na ich následky v nemocnici zomrela.

"Existujú obavy, že by muž na slobode pokračoval v trestnej činnosti, alebo že by utiekol," povedala novinárom hovorkyňa Obvodného súdu pre Prahu 2 Marcela Pröllerová. Muža zadržali policajti v centre Prahy v utorok 29. júna, len niekoľko hodín po streľbe. Mal pri sebe nelegálne držanú zbraň. Ďalšie zbrane - vrátane podomácky vyrobenej brokovnice - objavila polícia v jeho aute.

Zadržaný sa polícii priznal k viacerým trestným činom. Českí muži zákona ho spájajú aj s minulotýždňovým incidentom v Stredočeskom kraji, kde páchateľ polial inú ženu kyselinou. Zároveň ten istý muž pravdepodobne stojí aj za výbuchom nástražného systému v pražskej mestskej štvrti Libeň. Explózia zranila jedného policajta. Tento incident polícia kvalifikovala ako pokus o vraždu. Z výsluchu muža vyplýva, že chcel v páchaní závažných činov pokračovať. Motívom bola pomsta za údajné príkoria, píše server iDNES.cz.

Muž svoje činy neľutuje

Zastrelenej úradníčke sa písomne vyhrážal už v roku 2016. V minulosti totiž neúspešne žiadal o podporu v nezamestnanosti. Český server Seznam Zprávy napísal, že okolnosti súvisiace s útokmi skúma aj Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov. Podľa denníka Právo súd ešte v pondelok rozhodol o tom, že muž má ísť na desať mesiacov do väzenia. Pre porušenie nariadených obmedzení mu totiž zmenil pôvodnú podmienku na nepodmienečný trest odňatia slobody.

Sudca Jiří Horký povedal novinárom, že obvinený sa v pojednávacej sieni správal hrubo a arogantne, takže ho musel vykázať. Svoje činy muž podľa neho neľutuje a štátnu zástupkyňu označil za "ropuchu".

Jiří Dvořák Zdroj: Polícia ČR

Ženu polial kyselinou a na dvere nastražil výbušninu

Muž je podľa Horkého obvinený aj z ťažkého ublíženia a z kladenia výbušného systému. Sudca tak potvrdil, že prípad strelca zahŕňa zároveň piatkové poleptanie ženy kyselinou pred podnikom Aero Vodochody aj sobotňajší výbuch a súvisiace zranenia policajtov v byte v pražskej Libni. Mužovi hrozí výnimočný trest, teda 20 až 30 rokov väzenia alebo aj doživotie.

"Čo vyplýva zo spisu: vôbec neľutuje nejaké vraždy, nejaké nástražné systémy. Ľutuje len toho policajta, ktorý sa k tomu dostal nevinne. Ostatní si to zaslúžili a mali byť za to potrestaní," opísal Horký myšlienkové pochody strelca.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Proti väzbe nebola podaná sťažnosť

Rozhodnutie o vzatí do väzby je právoplatné, pretože muž sa vzdal práva podať sťažnosť. Eskorta ho následne previezla do pankráckej väznice. Sudca požiadal, aby ho tam stráž podrobila zvýšenému dohľadu a aby absolvoval dôkladnú zdravotnú prehliadku.

Strelca na súd dnes ráno priviezli tri policajné autá s majákmi. Do budovy ho premiestnili ťažkoodenci. Novinári museli zostať z bezpečnostných dôvodov na ulici ďalej od vchodu, na miestach, kam ich vykázala justičná stráž.

Muž sa odmietol o vražde úradníčky baviť

Pri väzobnom zasadnutí sa muž podľa Horkého odmietol vyjadriť k aktuálnym skutkom. "Začal tu vyťahovať trestnú činnosť, za ktorú bol odsúdený na Okresnom súde Praha-východ: ohováranie proti zamestnancom Aero Vodochody," uviedol sudca. "Vzhľadom na to, že som ho upozornil na to, že neprejednám trestnú činnosť, pre ktorú bol právoplatne odsúdený, odmietol sa ďalej baviť," pokračoval.

Štátnu zástupkyňu nazval ropuchou

Obavy z úteku podľa Horkého u obvineného panujú preto, že teraz nemá bydlisko a nemá sa kde zdržiavať. Nebezpečenstvo, že by pokračoval v trestnej činnosti, je podľa sudcu zjavné. "Aj tu v pojednávacej sieni začal zase vyťahovať osoby, ktoré sa ho mali dotknúť, so slovami, že skorumpovaná justícia si s ním poutierala otvor, a musí teda na to reagovať," podotkol Horký.

Podľa sudcu má muž "v merku" aj štátnu zástupkyňu, ktorá dozorova kauzu ohovárania. Horkému zase dnes pripomenul jeho dávne pochybenia pri prepustení niekoľkonásobného vraha Ivana Roubala z väzby. "Takže má informácie o všetkých ľuďoch, ktorí sa jeho osoby dotýkajú," upozornil sudca. "Pri odchode sa naklonil nad pani štátnu zástupkyňu a povedal jej: Zdochni, ty ropucha," dodal.