Pobúrenie kvôli ME vo futbale: Zápas s Nemeckom v dúhových farbách? Maďarov poriadne vytočili!

Európska futbalová únia UEFA sa zaoberala žiadosťou mníchovského starostu Dietera Reitera, ktorý požiadal o to, aby mohol byť štadión Bayernu, hostiaci stredajší zápas Nemecka s Maďarskom osvetlený dúhovými farbami. Chcel tým protestovať proti zákonu schválenému minulý týždeň maďarským parlamentom, ktorý okrem iného zakazuje osvetu v školách, týkajúcu sa sexuálnych menšín. "Je to dôležité gesto tolerancie a rovnoprávnosti," povedal starosta.

Mesto Mníchov návrh privítalo, množstvo aktivistov a fanúšikov tiež. Chceli tak vyjadriť svoj názor proti homofóbnym postojom maďarskej vlády, informovala agentúra DPA. EUFA ale tento nápad zamietla s tým, že ide o politické gesto.

"UEFA je politicky aj nábožensky neutrálna organizácia. A preto, že v tomto prípade išlo o krok namierený proti maďarskej vláde, sme návrh zakázali," uviedla UEFA vo vyhlásení. Mníchovu na osvietenie arény ponúkla iné termíny mimo zápasy Eura.

Šéf maďarskej diplomacie v prestávke stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu podľa agentúry MTI povedal, že je nebezpečné miešať politiku so športom. "Ak to niekto určite vie, tak sú to Nemci," konštatoval Peter Szijjártó.

Podľa jeho slov Maďarsko schválilo zákon v záujme ochrany detí, proti ktorému teraz v západnej Európe protestujú tým, že svoj hlas chcú nechať zaznieť na športovom podujatí, ktoré nemá nič spoločné s národným zákonodarstvom. "Neexistuje, aby nám bruselskí byrokrati, alebo západoeurópski liberálni politici diktovali, či môžeme chrániť svoje deti, alebo nie," zdôraznil maďarský minister

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí, vyhlásil predseda vlády Viktor Orbán a dodal, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová minulú stredu na Twitteri vyjadrila veľké znepokojenie z nového maďarského zákona, ktorý zakazuje robiť medzi deťmi a mládežou osvetu o LGBTQ problematike.

Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.