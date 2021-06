Orbánov futbalový test môže byť časovaná bomba! Analytici upozorňujú: Takto sa to nerobí, do psej matere!

Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko. Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Krčméry hovorí, že počas leta nebude problém vycestovať. Otázny však môže byť vzhľadom na meniacu sa situáciu v jednotlivých krajinách návrat naspäť. "Buď dovolenkujte na Slovensku a podporte miestny cestovný ruch, alebo dovolenkujte tam, odkiaľ sa viete hneď vrátiť autom," radí infektológ.

V Portugalsku sa dodovolenkovalo

Analytici z Dáta bez pátosu tvrdia, že na dovolenku do Portugalska by sme cestovať nemali. "Do Portugalska už nemôžu ani Briti, ktorí tam v máji húfne dovolenkovali. V Portugalsku sa toho roku do-do-volenkovalo, veľmi pravdepodobne. Včera bolo v 60 tisícovom kotli v Budapešti koľko Portugalcov? 10 tisíc alebo viac? Ďalšie zápasy s FR a s NEM hrajú Portugalci v Allianz Aréne v Mníchove. Uvidíme," píšu. Portugalsko by podľa nich nemalo byť na mapách v rovnakej alebo lepšej farbe ako Slovensko.

"Na grafe nižšie vidno, že trend poklesu nových prípadov sa zlomil pred viac ako mesiacom a pred 25 dňami prerazil NULU a počty začali rásť. Okrem UK jediná krajina s rastom v Európe. Do týždňa od NULY bol rastt 30%. To mala Európa pokles 30%," dodávajú analytici.

Ľudia by nemali obchádzať pravidlá

Musíme robiť všetko preto, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu. Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

Cestou, ako zabrániť porušovaniu pravidiel, môže byť podľa Klusa spolupráca so susednými krajinami pri kontrole slovenských občanov, využitie dát od mobilných operátorov, ale aj pravidelnejšia kontrola na našich hraniciach. Delta variant označil štátny tajomník za seriózny problém pre celú Európu. Hrá sa podľa neho o čas, aby sme sa zaočkovali čo najviac.

"Napriek tomu, že sme si mysleli, že zelené krajiny budú počas leta bezpečné, nemusí to tak byť. Ospravedlňujem sa tým občanom, ktorí si mysleli, že zelená krajina bude zelenou navždy, môže sa to zmeniť zo dňa na deň. Vystríhame všetkých, ktorí dnes cestujú mimo SR, že sa môžu vrátiť do úplne iných podmienok, z akých odchádzali," upozornil Klus.